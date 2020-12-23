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Зеленським невдоволені, але відставки не хочуть – опитування

Середа, 23 грудня 2020, 10:50
Зеленським невдоволені, але відставки не хочуть – опитування

Діяльністю президента Володимира Зеленського незадоволені 65% українців, але ідею дострокових президентських виборів здебільшого не підтримують.

Джерело: опитування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: За результатами опитування, діяльністю президента Зеленського задоволені 32% опитаних, не задоволені – 65%.

При цьому ідею відставки президента та призначення дострокових виборів глави держави респонденти більше не підтримують (58%), ніж підтримують (39%).

Роботою голови Верховної Ради Разумкова задоволені 30%, не задоволені – 51%, не змогли оцінити – 19%.

Діяльністю прем’єр-міністра задоволені 16%, не задоволені – 65%, не змогли оцінити – 18%.

 

Роботою уряду та парламенту громадяни задоволені найменше – майже 80% дали негативні оцінки, і лише близько 12% – позитивні.

Ідею розпуску парламенту та дострокові перевибори підтримують більше (58%), ніж не підтримують (39%). Ініціативу відставки уряду підтримують 60% опитаних, не підтримують – 35%.

 

Опитування проводила соцгрупа "Рейтинг" 16-20 грудня методом особистого формалізованого інтерв’ю серед 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності не більше 2,2%.

Українська правда

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Теми: опитуванняЗеленськийрейтинг
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