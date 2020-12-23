Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленским недовольны, но отставки не хотят – опрос

Среда, 23 декабря 2020, 11:50

Деятельностью президента Владимира Зеленского недовольны 65% украинцев, но идею досрочных президентских выборов основном не поддерживают.

Источник: опрос соцгруппы "Рейтинг"

Детали: По результатам опроса, деятельностью президента Зеленского довольны 32% опрошенных, недовольны - 65%.

При этом идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства респонденты больше не поддерживают (58%), чем поддерживают (39%).

Работой председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 30%, недовольны - 51%, затруднились оценить - 19%.

Деятельностью премьер-министра довольны 16%, недовольны - 65%, затруднились оценить - 18%.

 

Работой правительства и парламента граждане довольны меньше - почти 80% дали отрицательные оценки, и только около 12% - положительные.

Идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают больше (58%), чем не поддерживают (39%). Инициативу отставки правительства поддерживают 60% опрошенных, не поддерживают - 35%.

 

Опрос проводила соцгруппа "Рейтинг" 16-20 декабря методом личного формализованного интервью среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

Украинская правда
Темы: опросЗеленскийрейтинг


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаЗеленский vs Порошенко: появился свежий президентский рейтинг

За сутки в Украине заболели COVID 537 детей и 422 медика

Трамп помиловал осужденных с "русского дела"

Трагедия Ан-26: Суд отпустил под обязательства командующего Воздушных сил ВСУ Дроздова

Зеленский попросил Макрона помочь с вакциной против COVID-19

Новости 22 декабря: Зеленский и Венедиктова, Украина и вакцина

Все новости...
опрос
Зеленский vs Порошенко: появился свежий президентский рейтинг
В Украине стало больше тех, кто ждет кризиса из-за некомпетентности властей
25% украинцев верит в новые выборы президента в 2021 году
Последние новости
12:27
Из Украины хотели вывезти уникальный "Кобзарь"
12:14
фотоИз Украины пытались вывезти скрипку Stradivarius
12:07
8 тысяч ФЛП и наемным работникам: первые выплаты через "Дію" составляют 2,2 млрд
11:56
Премьер Молдовы заявил об отставке правительства
11:54
Маск предлагал Apple купить Tesla в 2017 году – та отказалась
11:51
инфографика Поддержка "Слуги народа" просела, а конкурентов – выросла
11:50
инфографикаЗеленским недовольны, но отставки не хотят – опрос
11:36
В Киеве COVID в сутки заболели на 434 человека больше, чем выздоровели
11:33
инфографикаЗеленский vs Порошенко: появился свежий президентский рейтинг
11:32
Ученые нашли в плаценте беременных женщин микропластик
Все новости...