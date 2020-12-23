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З України намагалися вивезти скрипку Stradivarius

Середа, 23 грудня 2020, 12:14

Болгарин намагався потайки вивезти з України скрипку Stradivarius, датовану 1687 роком.

Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Старовинний інструмент прикордонники спільно з митниками виявили у пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією у Чернівецькій області.

 

Незаконно перевезти через кордон предмети, які, найімовірніше, мають вискоку культурно-історичну цінність, намагався громадянин Болгарії, який їхав з України автомобілем "КІА".

Окрім скрипки "Stradivarius", на якій зазначений 1687 рік виготовлення, оглядова група виявила серед речей 53-річного іноземця ще нумізматичний скарб – 6 монет, одна з яких датована 1780 роком.

 

Пряма мова Демченка: "Яку культурну та історичну цінність має даний предмет, звісно, встановить відповідна експертиза. Тут варто зважити і на рік, який був зазначений на скрипці. Експертиза зможе дати і оцінку знахідці, яку планували вивезти з України".

Українська правда
Теми: контрабандаПрикордонна служба


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