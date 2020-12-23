Из Украины пытались вывезти скрипку Stradivarius

Болгарин пытался тайком вывезти из Украины скрипку Stradivarius, датированную 1687 годом.

Источник: Государственная пограничная служба, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Старинный инструмент пограничники совместно с таможенниками обнаружили в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией в Черновицкой области.

Незаконно перевезти через границу предметы, которые, скорее всего, имеют большую культурно-историческую ценность, пытался гражданин Болгарии, который ехал из Украины автомобилем "КИА".

Кроме скрипки "Stradivarius", на которой указан 1687 год изготовления, группа досмотра обнаружила среди вещей 53-летнего иностранца еще нумизматический клад - 6 монет, одна из которых датирована 1780 годом.

Прямая речь Демченко: "Какую культурную и историческую ценность представляет данный предмет, конечно, установит соответствующая экспертиза. Здесь стоит учесть и год, который был указан на скрипке. Экспертиза сможет дать и оценку находке, которую планировали вывезти из Украины".