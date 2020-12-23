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На кордоні вилучили унікальний "Кобзар": хотіли вивезти з України

Середа, 23 грудня 2020, 11:27
На кордоні вилучили унікальний Кобзар: хотіли вивезти з України
Фото СБУ

Служба безпеки України попередила незаконне вивезення за кордон унікального прижиттєвого видання "Кобзаря" Шевченка. 

Джерело: СБУ

Дослівно: "Запланував нелегальне переправлення раритету київський посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів. Він найняв кур’єра, який мав вивезти історичну книгу через пункт пропуску "Ягодин".

Оперативники та слідчі СБУ виявили в особистих речах фігуранта прихований від митного контролю збірник поетичних видань "Кобзар" Т.Г. Шевченка датований 1860 роком".

Деталі: За попередніми висновками експертів, вилучений "Кобзар" є однією із останніх прижиттєвих публікацій автора і на аукціонах в Європі може коштувати від 50 тисяч доларів.

В Україні, за офіційними даними, залишилося лише 8 примірників такого видання, і вони є культурною та історичною цінністю.

У зловмисника також виявили понад 200 срібних монет та прикрас часів Кельтської та Римської культур.

Вилучене направили на експертизу. За її результатами фігурантам планують повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 ККУ.

Після завершення досудового розслідування розглядатимуть питання про передачу вилучених цінностей до Музейного фонду України.

Українська правда

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Теми: СБУкультура
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