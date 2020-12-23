На границе изъяли уникальный "Кобзарь": хотели вывезти из Украины

Служба безопасности Украины предупредила незаконный вывоз за границу уникального прижизненного издания "Кобзаря" Шевченко.

Источник: СБУ

Дословно: "Запланировал нелегальную переправку раритета киевский посредник, действовавший по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти историческую книгу через пункт пропуска "Ягодин".

Оперативники и следователи СБУ обнаружили в личных вещах фигуранта скрытый от таможенного контроля сборник поэтических изданий "Кобзарь" Т. Шевченко, датированный 1860 годом".

Детали: Согласно предварительным выводам экспертов, изъятый ​​"Кобзарь" является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от 50 тысяч долларов.

В Украине, по официальным данным, осталось только 8 экземпляров такого издания, и они являются культурной и исторической ценностью.

У злоумышленника также обнаружили более 200 серебряных монет и украшений времен Кельтской и Римской культур.

Изъятое направили на экспертизу. По ее результатам фигурантам планируют сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 УК.

После завершения досудебного расследования будут рассматривать вопрос о передаче изъятых ценностей в Музейный фонд Украины.