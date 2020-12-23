Напередодні Святвечора в Україні очікуються снігопади і дощ, місцями ожеледь

В Україні в найближчі дні очікуються снігопади і дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптик Наталія Діденко в Facebook

Пряма мова Діденко: "Напередодні Святвечора та Різдва західного обряду атмосфера вирішила все ж нам нагадати, що зараз - зима. Атмосферні фронти насипали снігу, а на Сході організували морози. Завтра, 24-го грудня, чергові атмосферні фронти прийдуть в Україну із заходу та північного заходу Європи".

Деталі: На Закарпатті протягом доби пройде помірний дощ, і лише в східних та Запорізькій області - без істотних опадів.

У північно-східних областях - ожеледиця, в північних, центральних і східних областях на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці в західній частині України місцями туман. Вітер південний і південно-східний, 7-12 м/с.

Температура в західних і Одеській областях вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла; в східних, Полтавській та Запорізькій областях вночі 4-9° морозу, вдень 0-3° морозу; на решті території протягом доби від 3° морозу до 3° тепла.

У Києві в ніч на четвер невеликий, вдень помірний мокрий сніг і дощ. Вночі на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° тепла.

25 грудня в східній частині України очікується сніг та дощ, вдень місцями значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території вночі помірний дощ (у північно-східних областях місцями значний дощ з мокрим снігом, місцями ожеледь), вдень невеликий дощ; температура протягом доби 0-5° тепла (вдень на півдні країни 5-10° тепла).

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у східних, південних і Дніпропетровській області місцями пориви 15-20 м/с.

У столиці в ніч на п'ятницю помірний, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 2-4° тепла.