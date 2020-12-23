Накануне Сочельника в Украине ожидаются снегопады и дождь, местами гололед

В Украине в ближайшие дни ожидаются снегопады и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь Диденко: "Накануне Сочельника и Рождества западного обряда атмосфера решила все же нам напомнить, что сейчас - зима. Атмосферные фронты насыпали снега, а на Востоке организовали морозы. 24-го декабря очередные атмосферные фронты придут в Украину с запада и северо-запада Европы".



Детали: На Закарпатье в течение суток пройдет умеренный дождь, и лишь в восточных и Запорожской области - без существенных осадков.



В северо-восточных областях - гололед, в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица. Ночью и утром в западной части Украины местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с.



Температура в западных и Одесской областях ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла; в восточных, Полтавской и Запорожской областях ночью 4-9° мороза, днем 0-3° мороза; на остальной территории в течение суток от 3 ° мороза до 3 ° тепла.



В Киеве в ночь на четверг небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.



25 декабря в восточной части Украины ожидается снег и дождь, днем местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.



На остальной территории ночью умеренный дождь (в северо-восточных областях местами значительный дождь с мокрым снегом, местами гололед), днем небольшой дождь; температура в течение суток 0-5° тепла (днем на юге страны 5-10° тепла).



Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в восточных, южных и Днепропетровской области местами порывы 15-20 м/с.



В столице в ночь на пятницу умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 2-4° тепла.