Уряд спростив переїзд в Україну білоруських спеціалістів
Середа, 23 грудня 2020, 14:48
Кабінет міністрів підтримав рішення, яке дозволяє висококваліфікованим спеціалістам із Білорусі простіше оформлювати дозвіл на проживання в Україні.
Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram із посиланням на засідання уряду в середу
Пряма мова: "Підтримали рішення, яке дозволяє білоруським підприємцям, фахівцям у галузі ІТ та інновацій та членам їх сімей одночасно із дозволом на імміграцію подавати звернення щодо посвідки на тимчасове проживання.
Крім того, процедура розгляду та отримання таких посвідок буде здійснюватися у скорочений строк, а саме за три робочі дні".
Українська правда