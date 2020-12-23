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Уряд спростив переїзд в Україну білоруських спеціалістів

Середа, 23 грудня 2020, 13:48
Уряд спростив переїзд в Україну білоруських спеціалістів

Кабінет міністрів підтримав рішення, яке дозволяє висококваліфікованим спеціалістам із Білорусі простіше оформлювати дозвіл на проживання в Україні.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram із посиланням на засідання уряду в середу

Пряма мова: "Підтримали рішення, яке дозволяє білоруським підприємцям, фахівцям у галузі ІТ та інновацій та членам їх сімей одночасно із дозволом на імміграцію подавати звернення щодо посвідки на тимчасове проживання.

Крім того, процедура розгляду та отримання таких посвідок буде здійснюватися у скорочений строк, а саме за три робочі дні".

Деталі: В МВС пояснили, що відтепер громадяни Білорусі, які звернулися до територіальних органів ДМС із заявою про надання дозволу на імміграцію як висококваліфіковані спеціалісти, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України, а також члени їх сімей зможуть одразу із заявою про надання дозволу на імміграцію подати заяву на оформлення посвідки на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання буде оформлено на весь період розгляду їх заяви на отримання дозволу на імміграцію, що дасть їм змогу вільно перетинати державний кордон України протягом часу поки буде розглядатися їх заява на імміграцію.

Українська правда

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Теми: БілорусьУкраїнаКабінет міністрівміграція
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