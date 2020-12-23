Уряд спростив переїзд в Україну білоруських спеціалістів

Кабінет міністрів підтримав рішення, яке дозволяє висококваліфікованим спеціалістам із Білорусі простіше оформлювати дозвіл на проживання в Україні.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram із посиланням на засідання уряду в середу

Пряма мова: "Підтримали рішення, яке дозволяє білоруським підприємцям, фахівцям у галузі ІТ та інновацій та членам їх сімей одночасно із дозволом на імміграцію подавати звернення щодо посвідки на тимчасове проживання.

Крім того, процедура розгляду та отримання таких посвідок буде здійснюватися у скорочений строк, а саме за три робочі дні".