Кабмин упростил переезд в Украину белорусских специалистов

Кабинет министров поддержал решение, которое позволяет высококвалифицированным специалистам из Беларуси проще оформлять вид на жительство в Украине.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram со ссылкой на заседание правительства в среду

Прямая речь: "Поддержали решение, которое позволяет белорусским предпринимателям, специалистам в области ИТ и инноваций и членам их семей одновременно с разрешением на иммиграцию подавать обращение о виде на жительство.

Кроме того, процедура рассмотрения и получения таких удостоверений будет осуществляться в сокращенный срок, а именно за три рабочих дня".