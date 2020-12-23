Путін вирішив збільшити кількість новорічних вихідних в Росії
Президент Володимир Путін порадив головам регіонів зробити вихідним днем ще й 31 грудня.
Джерело: Твіттер журналіста Дмитра Смірнова
Деталі: Він зазначив, що по закону не може сам запровадити такий вихідний, тому порекомендував це зробити губернаторам.
Пряма мова: "Що стосується 31 грудня - відпочивати не працювати. У нас свят багато в Новий рік, одним більше - одним менше. Звичайно, слід це підтримати...
Ми не можемо у ці терміни ввести це з федерального рівня. Тому я рекомендую тим суб'єктам, де ще таке рішення не прийнято, зробити це. А протягом наступного року потрібно буде організувати це з федерального рівня".
Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем: Мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня. Поэтому я рекомендую тем субъектам, где еще такое решение не принято, сделать это. А в течение следующего года нужно будет организовать это с федерального уровня. pic.twitter.com/bDa9iqUWP9— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2020