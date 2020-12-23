Путін вирішив збільшити кількість новорічних вихідних в Росії

Президент Володимир Путін порадив головам регіонів зробити вихідним днем ще й 31 грудня.

Джерело: Твіттер журналіста Дмитра Смірнова

Деталі: Він зазначив, що по закону не може сам запровадити такий вихідний, тому порекомендував це зробити губернаторам.

Пряма мова: "Що стосується 31 грудня - відпочивати не працювати. У нас свят багато в Новий рік, одним більше - одним менше. Звичайно, слід це підтримати...

Ми не можемо у ці терміни ввести це з федерального рівня. Тому я рекомендую тим суб'єктам, де ще таке рішення не прийнято, зробити це. А протягом наступного року потрібно буде організувати це з федерального рівня".