Путин решил увеличить количество новогодних выходных в России
Президент Владимир Путин посоветовал главам регионов сделать выходным днем еще и 31 декабря.
Источник: Твиттер журналиста Дмитрия Смирнова
Детали: Он отметил, что по закону не может сам ввести такой выходной, поэтому порекомендовал это сделать губернаторам.
Прямая речь: "Что касается 31 декабря — отдыхать не работать. У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше. Конечно, следует это поддержать...
Мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня. Поэтому я рекомендую тем субъектам, где еще такое решение не принято, сделать это. А в течение следующего года нужно будет организовать это с федерального уровня".
Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем: Мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня. Поэтому я рекомендую тем субъектам, где еще такое решение не принято, сделать это. А в течение следующего года нужно будет организовать это с федерального уровня. pic.twitter.com/bDa9iqUWP9— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2020