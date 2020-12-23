Путин решил увеличить количество новогодних выходных в России

Президент Владимир Путин посоветовал главам регионов сделать выходным днем еще и 31 декабря.

Источник: Твиттер журналиста Дмитрия Смирнова

Детали: Он отметил, что по закону не может сам ввести такой выходной, поэтому порекомендовал это сделать губернаторам.

Прямая речь: "Что касается 31 декабря — отдыхать не работать. У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше. Конечно, следует это поддержать...

Мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня. Поэтому я рекомендую тем субъектам, где еще такое решение не принято, сделать это. А в течение следующего года нужно будет организовать это с федерального уровня".