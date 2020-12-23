В Англії, де виявили новий штам коронавірусу, розширили суворий локдаун

Уряд Британії вирішив поширити максимальний рівень карантинних обмежень на більшу кількість районів Англії, де виявили новий штам коронавірусу.

Про це у середу оголосив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

4-ий рівень карантинних обмежень пошириться на Ессекс, Норфолк, Сассекс, Суррей, Оксфордшир і Хемпшир та почне діяти з 26 грудня, наступного дня після Різдва.

Посилення карантину передбачає означає обмеження на вихід з дому, окрім важливих причин, та повторне закриття усіх "другорядних" магазинів.

Хенкок також повідомив, що у Британії виявили ще один новий штам COVID-19, який походить з ПАР. Було підтверджено два таких випадки.

Нагадаємо, цими вихідними прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу.

На цьому тлі у вівторок, 22 грудня, коронавірус у Британії підтвердили у 36 804 осіб - новий рекорд від початку пандемії.

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