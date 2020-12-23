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В Англии, где обнаружили новый штамм коронавируса, расширили строгий локдаун

Среда, 23 декабря 2020, 17:52

Правительство Великобритании решило распространить максимальный уровень карантина на большее количество районов Англии, где обнаружили новый штамм коронавируса.

Об этом в среду объявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Четвёртый уровень карантина распространится на Эссекс, Норфолк, Сассекс, Суррей, Оксфордшир и Хэмпшир и начнет действовать с 26 декабря, на следующий день после Рождества.

Усиление карантина означает ограничение на выход из дома, кроме важных причин, и повторное закрытие всех "второстепенных" магазинов.

Хэнкок также сообщил, что в Британии обнаружили еще один новый штамм COVID-19, который происходит из ЮАР. Было подтверждено два таких случая.

Напомним, в эти выходные премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей Англии и отказе от послаблений на Рождество из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

На этом фоне во вторник, 22 декабря, коронавирус в Британии подтвердили у 36 804 человек - новый рекорд с начала пандемии.

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Темы: коронавирусВеликобритания


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