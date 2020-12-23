США розширили санкції проти режиму в Білорусі
США запровадили додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб, причетних до фальсифікації виборів у Білорусі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Держдепу США.
"Сьогодні Сполучені Штати вжили заходів проти фізичних і юридичних осіб, причетних до підриву білоруської демократії. Зокрема, Держдепартамент і Міністерство фінансів США застосували свої відповідні повноваження щодо 40 фізичних і чотирьох юридичних осіб, причетних до фальсифікації виборів і порушень прав в серпні і подальших жорстоких репресій влади" - йдеться у повідомленні.
Зокрема, США внесли в санкційні списки Центральну комісію Білорусії з виборів і проведення республіканських референдумів, першого заступника голови МВС Геннадія Казакевича і ряд силових підрозділів.
У списки також потрапили загін КДБ" Альфа", Головне управління внутрішніх справ Мінського міського виконавчого комітету, Мінський загін міліції особливого призначення.
Раніше США запровадили санкції проти 25 білоруських фізичних і 13 юридичних осіб.
"Сполучені Штати продовжують підтримувати міжнародні зусилля з незалежного розслідування порушень на виборах в Білорусі, порушень прав людини, пов'язаних з виборами, і репресій. Ми стоїмо разом з мужнім народом Білорусі і підтримуємо його право на вільні і справедливі вибори" - заявили в Держдепі.
Нагадаємо, 17 грудня Європейський Союз затвердив третій пакет санкцій, спрямованих проти режиму самопроголошеного президента Александра Лукашенка.