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США розширили санкції проти режиму в Білорусі

Середа, 23 грудня 2020, 19:56

США запровадили додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб, причетних до фальсифікації виборів у Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Держдепу США.

"Сьогодні Сполучені Штати вжили заходів проти фізичних і юридичних осіб, причетних до підриву білоруської демократії. Зокрема, Держдепартамент і Міністерство фінансів США застосували свої відповідні повноваження щодо 40 фізичних і чотирьох юридичних осіб, причетних до фальсифікації виборів і порушень прав в серпні і подальших жорстоких репресій влади" - йдеться у повідомленні.

Зокрема, США внесли в санкційні списки Центральну комісію Білорусії з виборів і проведення республіканських референдумів, першого заступника голови МВС Геннадія Казакевича і ряд силових підрозділів.

У списки також потрапили загін КДБ" Альфа", Головне управління внутрішніх справ Мінського міського виконавчого комітету, Мінський загін міліції особливого призначення.

Раніше США  запровадили санкції проти 25 білоруських фізичних і 13 юридичних осіб.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати міжнародні зусилля з незалежного розслідування порушень на виборах в Білорусі, порушень прав людини, пов'язаних з виборами, і репресій. Ми стоїмо разом з мужнім народом Білорусі і підтримуємо його право на вільні і справедливі вибори" - заявили в Держдепі.

Нагадаємо, 17 грудня Європейський Союз затвердив третій пакет санкцій, спрямованих проти режиму самопроголошеного президента Александра Лукашенка.



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