США расширили санкции против режима в Беларуси

США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к фальсификации выборов в Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Госдепа США.

"Сегодня Соединенные Штаты приняли меры против физических и юридических лиц, причастных к подрыву белорусской демократии. В частности, Госдепартамент и Министерство финансов США применили свои соответствующие полномочия в отношении 40 физических и четырех юридических лиц, причастных к фальсификации выборов и нарушений прав в августе и последующих жестоких репрессий власти", - говорится в сообщении.

В частности, США внесли в санкционные списки Центральную комиссию Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов, первого замглавы МВД Геннадия Казакевича и ряд силовых подразделений.

В списки также попали отряд КГБ" Альфа", Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Минский отряд милиции особого назначения.

Ранее США ввели санкции против 25 белорусских физических и 13 юридических лиц.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси нарушений прав человека, связанных с выборами, и репрессий. Мы стоим вместе с мужественным народом Беларуси и поддерживаем его право на свободные и справедливые выборы" - заявили в Госдепе.

Напомним, 17 декабря Европейский Союз утвердил третий пакет санкций, направленных против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.