Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США расширили санкции против режима в Беларуси

Среда, 23 декабря 2020, 19:56

США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к фальсификации выборов в Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Госдепа США.

"Сегодня Соединенные Штаты приняли меры против физических и юридических лиц, причастных к подрыву белорусской демократии. В частности, Госдепартамент и Министерство финансов США применили свои соответствующие полномочия в отношении 40 физических и четырех юридических лиц, причастных к фальсификации выборов и нарушений прав в августе и последующих жестоких репрессий власти", - говорится в сообщении.

В частности, США внесли в санкционные списки Центральную комиссию Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов, первого замглавы МВД Геннадия Казакевича и ряд силовых подразделений.

В списки также попали отряд КГБ" Альфа", Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Минский отряд милиции особого назначения.

Ранее США ввели санкции против 25 белорусских физических и 13 юридических лиц.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси нарушений прав человека, связанных с выборами, и репрессий. Мы стоим вместе с мужественным народом Беларуси и поддерживаем его право на свободные и справедливые выборы" - заявили в Госдепе.

Напомним, 17 декабря Европейский Союз утвердил третий пакет санкций, направленных против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина может получить от COVAX 16 миллионов доз вакцины от коронавируса

Кабмин упростил переезд в Украину белорусских специалистов

инфографикаЗеленский vs Порошенко: появился свежий президентский рейтинг

Видео, фотоВ Харькове прощаются с Кернесом: 400 полицейских охраны, а отпевал сам Онуфрий

За сутки в Украине заболели COVID 537 детей и 422 медика

Трамп помиловал осужденных с "русского дела"

Все новости...
Последние новости
19:56
США расширили санкции против режима в Беларуси
19:30
НБУ назначил нового директора департамента финансового мониторинга
19:18
обновленоСнег в Украине: в течение дня в ДТП погибли 13 человек
18:51
Руководство Michelin извинилось за "российский борщ" перед посольством Украины
18:37
Кабмин определил бизнес-модель Приватбанка на 2020-2024 годы
18:34
Швеция закрыла авиасообщение с Британией до Нового года
18:33
Украина может получить от COVAX 16 миллионов доз вакцины от коронавируса
18:16
Завершено расследование относительно экс-министра Кожары по делу об убийстве
18:03
Ученые обнаружили, что маски блокируют до 99,9% крупных капель, в которых может быть коронавирус
18:02
Боевики трижды стреляли из гранатометов на Донбассе
Все новости...