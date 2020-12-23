"Кілок в серце Nord Stream-2": США готують нові санкції проти російського газопроводу – ЗМІ

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують ширші санкції щодо російського проєкту в найближчі тижні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації Трампа, передає "Європейська правда".

Адміністрація Трампа готує новий раунд санкцій "в найближчому майбутньому", які, на її думку, можуть завдати смертельного удару по проєкту, очолюваному російською державною газовою компанією" Газпром".

"Ми отримували удар за ударом, і тепер ми знаходимося в процесі вбивання кілка в серце проєкту", - сказав один з чиновників, який говорив з Reuters на умовах анонімності.

Росія в цьому місяці відновила будівництво трубопроводу вартістю 11,6 мільярда доларів, який завершений на 90%, після річної паузи, викликаної існуючими санкціями США.

Нові роботи зосереджені на ділянці протяжністю 2,6 кілометра на мілководді виключної економічної зони Німеччини, але ще не на глибоководних ділянках біля берегів Данії, які складають більшу частину незавершеної 100-кілометрової ділянки.

Вашингтон каже, що проєкт, який збільшить залежність Європи від російського газу, поставить під загрозу європейську енергетичну безпеку. Росія заявляє, що санкції являють собою "недобросовісну конкуренцію", спрямовану на допомогу американським виробникам скрапленого природного газу, і наполягає на тому, що вона закінчить будівництво трубопроводу.

Кампанія тиску США на" Північний потік-2 " підтримується як демократичними, так і республіканськими законодавцями, які побоюються, що він обійде Україну, позбавивши її прибуткових транзитних зборів. Обраний президент США Джо Байден назвав трубопровід "поганою угодою" для Європи в 2016 році і розкритикував Москву за її передбачувану роль в масованій кібератаці на урядові установи США, яка була виявлена минулого тижня.