"Кол в сердце Nord Stream-2": США готовят новые санкции против российского газопровода – СМИ

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Трампа, передает "Европейская правда".

Администрация Трампа готовит новый раунд санкций "в ближайшем будущем", которые, по ее мнению, могут нанести смертельный удар по проекту, возглавляемому российской государственной газовой компанией" Газпром".

"Мы получали удар за ударом, и теперь мы находимся в процессе вбивания кола в сердце проекта", - сказал один из чиновников, который говорил с Reuters на условиях анонимности.

Россия в этом месяце возобновила строительство трубопровода стоимостью 11,6 миллиарда долларов, который завершен на 90%, после годовой паузы, вызванной существующими санкциями США.

Новые работы сосредоточены на участке протяженностью 2,6 километра на мелководье исключительной экономической зоны Германии, но еще не на глубоководных участках у берегов Дании, которые составляют большую часть незавершенной 100-километрового участка.

Вашингтон говорит, что проект, который увеличит зависимость Европы от российского газа поставит под угрозу европейскую энергетическую безопасность. Россия заявляет, что санкции представляют собой "недобросовестную конкуренцию", направленную на помощь американским производителям сжиженного природного газа, и настаивает на том, что она закончит строительство трубопровода.

Кампания давления США на" Северный поток-2 " поддерживается как демократическими, так и республиканскими законодателями, которые опасаются, что он обойдет Украину, лишив ее прибыльных транзитных сборов. Избранный президент США Джо Байден назвал трубопровод "плохой сделкой" для Европы в 2016 году и раскритиковал Москву за ее предполагаемую роль в массированной кибератаке на правительственные учреждения США, которая была обнаружена на прошлой неделе.