Лерос оприлюднив частину "плівок Єрмака": у них фігурує новопризначений міністр
Народний депутат Гео Лерос записав відео, у якому розповів, що новопризначений міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко нібито отримав свою посаду завдяки брату голови Офісу президента Денису Єрмаку.
Джерело: Лерос у відео
Пряма мова Лероса: "Лещенко влаштовував Луцькому (Олександру, за часів 5 президента очолював земельне агентство – ред.) аудієнцію з Зеленським. Луцький претендує на посаду очільника Геокадастру, але йому потрібно виграти конкурс. Тому Денис Єрмак за винагороду бере цю задачу на себе. Є багато підтверджень того, що Луцький платив Єрмаку за посаду.
Деталі: Лерос каже, що Луцький заплатив $100 тисяч за посаду очільника Геокадастру, але її не отримав. Експрем'єр Олексій Гончарук призначив главою Геокадастру Дениса Башлика. Луцький на записі заявив, що прем’єр "наклав на президента у повний зріст".
Лерос вважає, що після звільнення уряду Гончарука (разом із головою Держгеокадастру – ред.) на цю посаду призначили Лещенка, оскільки сам Луцький "засвітився" на "плівках Єрмака".
Нагадаємо: 17 грудня Верховна Рада підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.
Відновлення роботи профільного аграрного міністерства відбудеться на початку 2021 року, заявив прем'єр Денис Шмигаль.