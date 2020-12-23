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Лерос оприлюднив частину "плівок Єрмака": у них фігурує новопризначений міністр

Середа, 23 грудня 2020, 22:08

Народний депутат Гео Лерос записав відео, у якому розповів, що новопризначений міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко нібито отримав свою посаду завдяки брату голови Офісу президента Денису Єрмаку.

Джерело: Лерос у відео

Пряма мова Лероса: "Лещенко влаштовував Луцькому (Олександру, за часів 5 президента очолював земельне агентство – ред.) аудієнцію з Зеленським. Луцький претендує на посаду очільника Геокадастру, але йому потрібно виграти конкурс. Тому Денис Єрмак за винагороду бере цю задачу на себе. Є багато підтверджень того, що Луцький платив Єрмаку за посаду.

Деталі: Лерос каже, що Луцький заплатив $100 тисяч за посаду очільника Геокадастру, але її не отримав. Експрем'єр Олексій Гончарук призначив главою Геокадастру Дениса Башлика. Луцький на записі заявив, що ​​ прем’єр "наклав на президента у повний зріст".

Лерос вважає, що після звільнення уряду Гончарука (разом із головою Держгеокадастру – ред.) на цю посаду призначили Лещенка, оскільки сам Луцький "засвітився" на "плівках Єрмака".

Нагадаємо: 17 грудня Верховна Рада підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

Відновлення роботи профільного аграрного міністерства відбудеться на початку 2021 року, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Роман Петренко, УП
Теми: ЛещенкоМінагрополітикиГео Лерос


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