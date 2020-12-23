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Лерос оприлюднив частину "плівок Єрмака": у них фігурує новопризначений міністр

Середа, 23 грудня 2020, 21:08
Лерос оприлюднив частину плівок Єрмака: у них фігурує новопризначений міністр

Народний депутат Гео Лерос записав відео, у якому розповів, що новопризначений міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко нібито отримав керівну посаду у Держгеокадастрі завдяки брату голови Офісу президента Денису Єрмаку.

Джерело: Лерос у відео

Деталі: За словами Лероса, спершу на посаду очільника Геокадастру претендував Олександр Луцький, який у 2015-2018 роках був керівником ДП "Агенція з питань нерухомості і земельних відносин у паливно-енергетичному комплексі України".

Лерос додав, що Луцькому потрібно було виграти конкурс. Тому це завдання за винагороду взяв на себе Денис Єрмак.

Лещенко, який на той час обіймав посаду уповноваженого президента з земельних питань, у цій справі нібито мав переконати Володимира Зеленського, що Луцький буде хорошим керівником Держгеокаадастру.  

За даними Лероса, Луцький заплатив $100 тисяч за посаду очільника Геокадастру, але її не отримав.

Експрем'єр Олексій Гончарук призначив главою Геокадастру Дениса Башлика. Луцький на записі заявив, що ​​ прем’єр "наклав на президента у повний зріст".

Лерос вважає, що після звільнення уряду Гончарука (разом з Башликом – ред.) головою Держгеокадастру призначили Лещенка, оскільки сам Луцький уже "засвітився" на "плівках Єрмака".

Нагадаємо: 17 грудня Верховна Рада підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

Відновлення роботи профільного аграрного міністерства відбудеться на початку 2021 року, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Українська правда

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Теми: ЛещенкоМінагрополітикиГео Лерос
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