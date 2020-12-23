Лерос оприлюднив частину "плівок Єрмака": у них фігурує новопризначений міністр

Народний депутат Гео Лерос записав відео, у якому розповів, що новопризначений міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко нібито отримав свою посаду завдяки брату голови Офісу президента Денису Єрмаку.

Джерело: Лерос у відео

Пряма мова Лероса: "Лещенко влаштовував Луцькому (Олександру, за часів 5 президента очолював земельне агентство – ред.) аудієнцію з Зеленським. Луцький претендує на посаду очільника Геокадастру, але йому потрібно виграти конкурс. Тому Денис Єрмак за винагороду бере цю задачу на себе. Є багато підтверджень того, що Луцький платив Єрмаку за посаду.

Деталі: Лерос каже, що Луцький заплатив $100 тисяч за посаду очільника Геокадастру, але її не отримав. Експрем'єр Олексій Гончарук призначив главою Геокадастру Дениса Башлика. Луцький на записі заявив, що ​​ прем’єр "наклав на президента у повний зріст".

Лерос вважає, що після звільнення уряду Гончарука (разом із головою Держгеокадастру – ред.) на цю посаду призначили Лещенка, оскільки сам Луцький "засвітився" на "плівках Єрмака".

Нагадаємо: 17 грудня Верховна Рада підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

Відновлення роботи профільного аграрного міністерства відбудеться на початку 2021 року, заявив прем'єр Денис Шмигаль.