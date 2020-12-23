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Лерос обнародовал новые "Пленки Ермака": в них фигурирует новый министр

Среда, 23 декабря 2020, 22:08

Народный депутат Гео Лерос записал видео, в котором рассказал, что новый министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко якобы получил свою должность благодаря брату председателя Офиса президента Денису Ермаку.

Источник: Лерос в видео

Прямая речь Лерос: "Лещенко устраивал Луцкому (Александру, во времена 5 президента возглавлял земельное агентство - ред.) аудиенцию с Зеленским. Луцкий претендует на должность главы Геокадастр, но ему нужно выиграть конкурс. Поэтому Денис Ермак за вознаграждение берет эту задачу на себя. Есть много подтверждений того, что Луцкий платил Ермаку за пост.

Детали: Лерос говорит, что Луцкий заплатил $100 000 за пост главы Геокадастра, но ее не получил.

Экс-премьер Алексей Гончарук назначил главой Геокадастра Дениса Башлыка. Луцкий на записи заявил, что премьер "наложил на президента в полный рост".

Лерос объясняет, что после отставки правительства Гончарука (вместе с главой Госгеокадастра - ред.) на эту должность назначили Лещенко, поскольку сам Луцкий "засветился" на "пленках Ермака".

Напомним: 17 декабря Верховная Рада поддержала назначение председателя Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Восстановление работы профильного аграрного министерства состоится в начале 2021 года, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Роман Петренко, УП
Темы: ЛещенкоМинагрополитикиГео Лерос


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