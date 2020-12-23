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Лерос обнародовал новые "Пленки Ермака": в них фигурирует новый министр

Среда, 23 декабря 2020, 21:08
Лерос обнародовал новые Пленки Ермака: в них фигурирует новый министр

Народный депутат Гео Лерос записал видео, в котором рассказал, что новый министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко якобы получил руководящую должность в Госгеокадастре благодаря брату главы Офиса президента Денису Ермаку.

Источник: Лерос в видео

Детали: По словам Лероса, сначала на должность главы Геокадастра претендовал Александр Луцкий, который в 2015-2018 годах был руководителем ГП "Агентство по вопросам недвижимости и земельных отношений в топливно-энергетическом комплексе Украины".

Лерос добавил, что Луцкому нужно было выиграть конкурс. Поэтому эту задачу за вознаграждение взял на себя Денис Ермак.

Лещенко, который в то время занимал должность уполномоченного президента по земельным вопросам, в этом деле якобы должен был убедить Владимира Зеленского, что Луцкий будет хорошим руководителем Госгеокадастра.

По данным Лероса, Луцкий заплатил $100 тысяч за пост главы Геокадастра, но его не получил.

Экс-премьер Алексей Гончарук назначил главой Геокадастра Дениса Башлыка. Луцкий на записи заявил, что премьер "наклал на президента в полный рост".

Лерос считает, что после отставки правительства Гончарука (вместе с Башлыком – ред.) главой Геокадастра назначили Лещенко, поскольку сам Луцкий уже "засветился" на "пленках Ермака".

Напомним: 17 декабря Верховная Рада поддержала назначение председателя Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Восстановление работы профильного аграрного министерства состоится в начале 2021 года, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Украинская правда

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Темы: ЛещенкоМинагрополитикиГео Лерос
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