В Англії вводять суворий карантин
Четвер, 24 грудня 2020, 03:23
У Великобританії вводять четвертий – найвищий – рівень карантину, щоб стримати поширення мутованого штаму коронавірусу.
Джерело: The Guardian з посиланням на міністра охорони здоров'я Великої Британії Метта Генкока
Деталі: Суворий карантин запровадять від Дня подарунків (26 грудня – ред).
Обмеження діятимуть у графствах Оксфордшир, Гемпшир, Західний Суссекс, Східний Суссекс, Саффолк, Норфолк, Кембриджшир, Ессекс, районі Уеверлі, що в графстві Суррей, а також містах Брайтон і Гоув.
Наразі на цих територіях діє другий рівень карантину.
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Передісторія:
- 20 грудня прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу, який на 70% більш заразний, ніж звичайний.
- З новим штамом пов’язують стрімке зростання кількості заражень, що спостерігається в Англії останні 2 тижні.
- Хоча Джонсон та експерти переконані, що вакцина все одно буде ефективною, а штам не створює більшого ризику ускладнень та смертей, уряд вирішив вдатися до рішучих заходів.
Українська правда