В Англії вводять суворий карантин

У Великобританії вводять четвертий – найвищий – рівень карантину, щоб стримати поширення мутованого штаму коронавірусу.

Джерело: The Guardian з посиланням на міністра охорони здоров'я Великої Британії Метта Генкока

Деталі: Суворий карантин запровадять від Дня подарунків (26 грудня – ред).

Обмеження діятимуть у графствах Оксфордшир, Гемпшир, Західний Суссекс, Східний Суссекс, Саффолк, Норфолк, Кембриджшир, Ессекс, районі Уеверлі, що в графстві Суррей, а також містах Брайтон і Гоув.

Наразі на цих територіях діє другий рівень карантину.

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