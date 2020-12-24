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В Англії вводять суворий карантин

Четвер, 24 грудня 2020, 04:23
Фото wsj.com

У Великобританії вводять четвертий – найвищий – рівень карантину, щоб стримати поширення мутованого штаму коронавірусу.

Джерело: The Guardian з посиланням на міністра охорони здоров'я Великої Британії Метта Генкока

Деталі: Суворий карантин запровадять від Дня подарунків (26 грудня – ред).

Обмеження діятимуть у графствах Оксфордшир, Гемпшир, Західний Суссекс, Східний Суссекс, Саффолк, Норфолк,  Кембриджшир, Ессекс, районі Уеверлі, що в графстві Суррей, а також містах Брайтон і Гоув.

Наразі на цих територіях діє другий рівень карантину.

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Передісторія: 

  • 20 грудня прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу, який на 70% більш заразний, ніж звичайний.
  • З новим штамом пов’язують стрімке зростання кількості заражень, що спостерігається в Англії останні 2 тижні.
  • Хоча Джонсон та експерти переконані, що вакцина все одно буде ефективною, а штам не створює більшого ризику ускладнень та смертей, уряд вирішив вдатися до рішучих заходів.

Українська правда
Теми: Велика Британіякоронавірускарантин


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