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В Англии вводят строжайший карантин

Четверг, 24 декабря 2020, 03:23
В Англии вводят строжайший карантин
Фото wsj.com

В Великобритании вводят четвертый – самый высокий – уровень карантина, чтобы сдержать распространение мутировавшего штамма коронавируса.

Источник: The Guardian со ссылкой на министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока

Детали: Строгий карантин введут со Дня подарков (26 декабря – ред).

Ограничения будут действовать в графствах Оксфордшир, Гемпшир, Западный Суссекс, Восточный Суссекс, Саффолк, Норфолк, Кембриджшир, Эссекс, районе Уэверли, что в графстве Суррей, а также городах Брайтон и Хоув.

Сейчас на этих территориях действует второй уровень карантина.

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Предыстория

  • 20 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей Англии и отказе от послаблений на Рождество из-за обнаружения нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.
  • С новым штаммом связывают стремительный рост количества заражений, который наблюдается в Англии за последние 2 недели.
  • Хотя Джонсон и эксперты убеждены, что вакцина все равно будет эффективной, а штамм не создает большого риска осложнений и смертей, правительство решило прибегнуть к решительным мерам.

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Темы: Великобританиякоронавирускарантин
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