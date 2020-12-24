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Moderna очікує, що її вакцина захистить від британської мутації COVID

Четвер, 24 грудня 2020, 05:24
Фото dhakatribune.com

Компанія Moderna Inc очікує, що імунітет, отриманий від її вакцини проти COVID-19, захищатиме від варіантів коронавірусу, про які повідомляється у Великобританії.

Джерело: заява компанії

Дослівно: "Ми вже протестували сироватки тварин і людей, вакцинованих вакциною Moderna, проти низки попередніх варіантів вірусу SARS-CoV-2, які з'явилися після першого спалаху пандемії, і виявили, що наша вакцина залишається настільки ж ефективною".

Деталі: Разом з тим в компанії заявили, що продовжують тестувати вакцину проти нових варіантів SARS-CoV-2, і очікують, що ефективність вакцини збережеться і проти них.

Додаткові випробування для підтвердження цього планують провести в найближчі тижні.

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Передісторія: 

  • 20 грудня прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу, який на 70% більш заразний, ніж звичайний.
  • З новим штамом пов’язують стрімке зростання кількості заражень, що спостерігається в Англії останні 2 тижні.
  • Хоча Джонсон та експерти переконані, що вакцина все одно буде ефективною, а штам не створює більшого ризику ускладнень та смертей, уряд вирішив вдатися до рішучих заходів.

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинація


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