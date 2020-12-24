Moderna очікує, що її вакцина захистить від британської мутації COVID

Компанія Moderna Inc очікує, що імунітет, отриманий від її вакцини проти COVID-19, захищатиме від варіантів коронавірусу, про які повідомляється у Великобританії.

Джерело: заява компанії

Дослівно: "Ми вже протестували сироватки тварин і людей, вакцинованих вакциною Moderna, проти низки попередніх варіантів вірусу SARS-CoV-2, які з'явилися після першого спалаху пандемії, і виявили, що наша вакцина залишається настільки ж ефективною".

Деталі: Разом з тим в компанії заявили, що продовжують тестувати вакцину проти нових варіантів SARS-CoV-2, і очікують, що ефективність вакцини збережеться і проти них.

Додаткові випробування для підтвердження цього планують провести в найближчі тижні.

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