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Moderna ожидает, что ее вакцина защитит от британской мутации COVID

Четверг, 24 декабря 2020, 05:24
Фото dhakatribune.com

Компания Moderna Inc ожидает, что иммунитет, полученный от ее вакцины против COVID-19, будет защищать от вариантов коронавируса, о которых сообщается в Великобритании.

Источник: заявление компании

Дословно: "Мы уже протестировали сыворотки животных и людей, вакцинированных вакциной Moderna, против ряда предыдущих вариантов вируса SARS-CoV-2, которые появились после первой вспышки пандемии, и обнаружили, что наша вакцина остается столь же эффективной".   

Детали: Вместе с тем в компании заявили, что продолжают тестировать вакцину против новых вариантов SARS-CoV-2, и ожидают, что эффективность вакцины сохранится и против них.

Дополнительные испытания для подтверждения этого планируют провести в ближайшие недели.

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Предыстория

  • 20 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей Англии и отказе от послаблений на Рождество из-за обнаружения нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.
  • С новым штаммом связывают стремительный рост количества заражений, который наблюдается в Англии за последние 2 недели.
  • Хотя Джонсон и эксперты убеждены, что вакцина все равно будет эффективной, а штамм не создает большого риска осложнений и смертей, правительство решило прибегнуть к решительным мерам.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинация


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