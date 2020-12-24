Moderna ожидает, что ее вакцина защитит от британской мутации COVID

Компания Moderna Inc ожидает, что иммунитет, полученный от ее вакцины против COVID-19, будет защищать от вариантов коронавируса, о которых сообщается в Великобритании.

Источник: заявление компании

Дословно: "Мы уже протестировали сыворотки животных и людей, вакцинированных вакциной Moderna, против ряда предыдущих вариантов вируса SARS-CoV-2, которые появились после первой вспышки пандемии, и обнаружили, что наша вакцина остается столь же эффективной".

Детали: Вместе с тем в компании заявили, что продолжают тестировать вакцину против новых вариантов SARS-CoV-2, и ожидают, что эффективность вакцины сохранится и против них.

Дополнительные испытания для подтверждения этого планируют провести в ближайшие недели.

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