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Щеплення проти COVID уже зробили понад 2,7 мільйона людей

Четвер, 24 грудня 2020, 05:15
Щеплення проти COVID уже зробили понад 2,7 мільйона людей
Фото accemedin.com

Понад 2,7 мільйона людей у ​​шести країнах уже зробили щеплення проти коронавірусу.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Це початок найбільшої кампанії вакцинації в історії та один з найбільших логістичних викликів, які коли-небудь були".

Деталі: Повідомляється, що вакцинація у США розпочалася 14 грудня серед медичних працівників, і наразі введено 1,12 мільйона доз. 

Протягом цього тижня у США розподіляють 5,1 мільйона доз вакцини Pfizer та BioNTech та 6 мільйонів доз Moderna.

Обидві вакцини вимагають двох доз з інтервалом у кілька тижнів. Другі дози зберігаються в резерві до моменту введення.

Також щеплення проти COVID роблять у Канаді, Великобританії, Ізраїлю, Китаї та Росії. 

 

Зазначається, що Китай та Росія дозволили власні вакцини ще у липні та серпні, до завершення тестування. З тих пір вони щепили трохи більше мільйона людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвакцинація
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