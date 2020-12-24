Щеплення проти COVID уже зробили понад 2,7 мільйона людей

Понад 2,7 мільйона людей у ​​шести країнах уже зробили щеплення проти коронавірусу.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Це початок найбільшої кампанії вакцинації в історії та один з найбільших логістичних викликів, які коли-небудь були".

Деталі: Повідомляється, що вакцинація у США розпочалася 14 грудня серед медичних працівників, і наразі введено 1,12 мільйона доз.

Протягом цього тижня у США розподіляють 5,1 мільйона доз вакцини Pfizer та BioNTech та 6 мільйонів доз Moderna.

Обидві вакцини вимагають двох доз з інтервалом у кілька тижнів. Другі дози зберігаються в резерві до моменту введення.

Також щеплення проти COVID роблять у Канаді, Великобританії, Ізраїлю, Китаї та Росії.

Зазначається, що Китай та Росія дозволили власні вакцини ще у липні та серпні, до завершення тестування. З тих пір вони щепили трохи більше мільйона людей.