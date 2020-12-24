Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Щеплення проти COVID уже зробили понад 2,7 мільйона людей

Четвер, 24 грудня 2020, 06:15
Фото accemedin.com

Понад 2,7 мільйона людей у ​​шести країнах уже зробили щеплення проти коронавірусу.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Це початок найбільшої кампанії вакцинації в історії та один з найбільших логістичних викликів, які коли-небудь були".

Деталі: Повідомляється, що вакцинація у США розпочалася 14 грудня серед медичних працівників, і наразі введено 1,12 мільйона доз. 

Протягом цього тижня у США розподіляють 5,1 мільйона доз вакцини Pfizer та BioNTech та 6 мільйонів доз Moderna.

Обидві вакцини вимагають двох доз з інтервалом у кілька тижнів. Другі дози зберігаються в резерві до моменту введення.

Також щеплення проти COVID роблять у Канаді, Великобританії, Ізраїлю, Китаї та Росії. 

 

Зазначається, що Китай та Росія дозволили власні вакцини ще у липні та серпні, до завершення тестування. З тих пір вони щепили трохи більше мільйона людей.

Теми: коронавірусвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Трамп помилував Манафорта

Трамп ветував оборонний бюджет з допомогою для України

Зеленський підписав закон про покарання за брехню у декларації

відеоЛерос оприлюднив частину "плівок Єрмака": у них фігурує новопризначений міністр

Новини 23 грудня: свіжий президентський рейтинг, прощання з Кернесом

AstraZeneca подала запит на реєстрацію своєї вакцини – саме її може отримати Україна

Усі новини...
коронавірус
Moderna очікує, що її вакцина захистить від британської мутації COVID
Кількість хворих на COVID у світі перевищила 79 мільйонів
В Англії вводять суворий карантин
Останні новини
07:18
Комісія ПАРЄ проведе засідання щодо отруєння Навального
06:49
Ляшко порадив українцям, як святкувати Новий рік і Різдво під час пандемії
06:15
Щеплення проти COVID уже зробили понад 2,7 мільйона людей
05:24
Moderna очікує, що її вакцина захистить від британської мутації COVID
05:01
Кількість хворих на COVID у світі перевищила 79 мільйонів
04:23
В Англії вводять суворий карантин
03:00
Трамп помилував Манафорта
02:17
У Запоріжжі знову обрали голову облради: це вже третя за 1,5 тижні
01:48
США підозрюють іранців у створенні сайту з погрозами співробітникам виборчих комісій
00:34
Трамп ветував оборонний бюджет з допомогою для України
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!