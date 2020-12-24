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Прививки против COVID уже сделали более 2,7 миллиона человек

Четверг, 24 декабря 2020, 05:15
Прививки против COVID уже сделали более 2,7 миллиона человек
Фото accemedin.com

Более 2,7 миллиона человек в шести странах уже сделали прививку против коронавируса.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Это начало крупнейшей кампании вакцинации в истории и один из крупнейших логистических вызовов, которые когда-либо были".

Детали: Сообщается, что вакцинация в США началась 14 декабря среди медицинских работников, и уже введено 1,12 миллиона доз.

В течение этой недели в США распределяют 5,1 миллиона доз вакцины Pfizer и BioNTech и 6 миллионов доз Moderna.

Обе вакцины требуют двух доз с интервалом в несколько недель. Вторые дозы хранятся в резерве до момента введения.

Также прививки против COVID делают в Канаде, Великобритании, Израиле, Китае и России. 

 

Отмечается, что Китай и Россия разрешили собственные вакцины еще в июле и августе, до завершения тестирования. С тех пор они привили чуть больше миллиона человек.

Темы: коронавирусвакцинация
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