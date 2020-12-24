Прививки против COVID уже сделали более 2,7 миллиона человек
Более 2,7 миллиона человек в шести странах уже сделали прививку против коронавируса.
Источник: Bloomberg
Дословно: "Это начало крупнейшей кампании вакцинации в истории и один из крупнейших логистических вызовов, которые когда-либо были".
Детали: Сообщается, что вакцинация в США началась 14 декабря среди медицинских работников, и уже введено 1,12 миллиона доз.
В течение этой недели в США распределяют 5,1 миллиона доз вакцины Pfizer и BioNTech и 6 миллионов доз Moderna.
Обе вакцины требуют двух доз с интервалом в несколько недель. Вторые дозы хранятся в резерве до момента введения.
Также прививки против COVID делают в Канаде, Великобритании, Израиле, Китае и России.
Отмечается, что Китай и Россия разрешили собственные вакцины еще в июле и августе, до завершения тестирования. С тех пор они привили чуть больше миллиона человек.