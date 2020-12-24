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Киян попереджають про туман та ожеледицю 

Четвер, 24 грудня 2020, 07:08
Киян попереджають про туман та ожеледицю 

24 грудня у Києві туман та ожеледиця, очікується погіршення дальності видимості до 500 м і менше, може бути слизько.

Джерело: ДСНС у Києві з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру,

Дослівно: "24 грудня у Києві туман – погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м і менше, та ожеледиця – замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні".

Нагадаємо: Напередодні у столиці випав сніг.

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКиївдороги
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