Киян попереджають про туман та ожеледицю
Четвер, 24 грудня 2020, 08:08
24 грудня у Києві туман та ожеледиця, очікується погіршення дальності видимості до 500 м і менше, може бути слизько.
Джерело: ДСНС у Києві з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру,
Дослівно: "24 грудня у Києві туман – погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м і менше, та ожеледиця – замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні".
Нагадаємо: Напередодні у столиці випав сніг.