Киевлян предупреждают о тумане и гололеде

24 декабря в Киеве туман и гололед, ожидается ухудшение дальности видимости до 500 м и менее, может быть скользко.

Источник: ГСЧС в Киеве со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра

Дословно: "24 декабря в Киеве туман – ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 м и менее, и гололедица – замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности".

Напомним: Накануне в столице выпал снег.