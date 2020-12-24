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Киевлян предупреждают о тумане и гололеде

Четверг, 24 декабря 2020, 07:08
Киевлян предупреждают о тумане и гололеде

24 декабря в Киеве туман и гололед, ожидается ухудшение дальности видимости до 500 м и менее, может быть скользко.

Источник: ГСЧС в Киеве со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра

Дословно: "24 декабря в Киеве туман – ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 м и менее, и гололедица – замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности".

Напомним: Накануне в столице выпал снег.

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Темы: погодаКиевдороги
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