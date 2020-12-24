Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість українців, що заразилися COVID, перевалила за мільйон

Четвер, 24 грудня 2020, 07:19
Кількість українців, що заразилися COVID, перевалила за мільйон

23 грудня в Україні діагностували 11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужали 15 775 осіб,у лікарні потрапив 2 721 хворий, померли 223 пацієнти.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook і дані РНБО

Деталі: Серед нових хворих 488 дітей та 445 медпрацівників.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрували у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.

Летальних випадків 23 грудня найбільше зафіксували у Чернігівській області (25), у Києві (23), Дніпропетровській (21), Одеській, Львівській і Київській (по 18), Харківській (15), Миколаївській (11), Полтавській та Запорізькій (по 10) областях.

 
Статистика COVID в Україні станом на ранок 24 грудня
Дані РНБО

У середу в Україні провели 66 358 тестувань, із них методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226. Загалом ПЛР-тестувань із березня зроблено вже 5 390 952

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 1 001 132 особи, із них 631 435 осіб одужали, але 17 395 людей померли.

Динаміка поширення коронавірусу в Україні
Динаміка поширення коронавірусу в Україні
УП

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі – динаміка пандемії в інфографіці УП 

В Україні затвердили план вакцинації населення проти COVID-19

Новий "британський" варіант коронавірусу більш заразний для дітей – дослідження

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: