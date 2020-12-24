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Кількість українців, що заразилися COVID, перевалила за мільйон

Четвер, 24 грудня 2020, 08:19

23 грудня в Україні діагностували 11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужали 15 775 осіб,у лікарні потрапив 2 721 хворий, померли 223 пацієнти.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook і дані РНБО

Деталі: Серед нових хворих 488 дітей та 445 медпрацівників.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрували у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.

Летальних випадків 23 грудня найбільше зафіксували у Чернігівській області (25), у Києві (23), Дніпропетровській (21), Одеській, Львівській і Київській (по 18), Харківській (15), Миколаївській (11), Полтавській та Запорізькій (по 10) областях.

 
Статистика COVID в Україні станом на ранок 24 грудня
Дані РНБО

У середу в Україні провели 66 358 тестувань, із них методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226. Загалом ПЛР-тестувань із березня зроблено вже 5 390 952

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 1 001 132 особи, із них 631 435 осіб одужали, але 17 395 людей померли.

Динаміка поширення коронавірусу в Україні
Динаміка поширення коронавірусу в Україні
УП

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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