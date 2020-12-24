Количество украинцев, заразившихся COVID, перевалило за миллион

23 декабря в Украине диагностировали 11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели 15 775 человек, в больницы попал 2 721 больной, умерли 223 пациента.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и данные СНБО

Детали: Среди новых больных 488 детей и 445 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

Летальных случаев 23 декабря больше всего зафиксировали в Черниговской области (25), в Киеве (23), Днепропетровской (21), Одесской, Львовской и Киевской (по 18), Харьковской (15), Николаевской (11), Полтавской и Запорожской (по 10) областях.

Статистика COVID в Украине по состоянию на утро 24 декабря Данные СНБО

В среду в Украине провели 66 358 тестирований, из них методом ПЦР – 42 132, методом ИФА – 24 226. В целом ПЦР-тестов с марта сделано уже 5 390 952

По данным МОЗ, за все время пандемии в Украине коронавирусной болезнью заболели 1 001 132 человека, из них 631 435 человек выздоровели, но 17 395 человек умерли.

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