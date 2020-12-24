Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ірландія просить приїжджих з Британії їсти Різдвяну вечерю у своїй кімнаті

Четвер, 24 грудня 2020, 09:05
Ірландія просить приїжджих з Британії їсти Різдвяну вечерю у своїй кімнаті

Влада Ірландії звернулися з проханням до недавно прибулих з Великої Британії мандрівників зустрічати Різдво і Новий рік не виходячи зі спальні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Управління охорони здоров'я Ірландії заявляє, що більш жорсткі правила, оновлені в середу, покликані запобігти поширенню дуже заразного варіанту коронавірусу, вже поширеного в деяких частинах Англії.

Той, хто прибуває з Британії після 8 грудня, повинен ізолюватися на 14 днів. "Залишайтеся у своїй кімнаті якомога довше і ні за чим не виходьте на вулицю", - йдеться в рекомендаціях.

Головний санітарний лікар Колм Генрі сказав, що від усіх прибулих з 11 грудня очікують, що свою різдвяну вечерю вони проведуть у власній кімнаті, а не за обіднім столом з родичами.

Така ж заборона на участь у святкуванні Нового року буде поширюватися на всіх, хто прибуває з Британії після 17 грудня.

Правила поширюються на всіх відвідувачів з Британії, включаючи ірландських громадян, які зазвичай живуть і працюють в Англії, Шотландії або Уельсі, але повертаються до сім'ї в Ірландію кожне Різдво.

У типовий різдвяний сезон 9 з 10 з більш ніж 300 000 ірландських громадян, які проживають у Британії, відвідують своїх родичів в Ірландії. Цього року лише невелика кількість людей з цього числа перетнула Ірландське море - потік офіційно зупинився в понеділок, коли Ірландія приєдналася до декількох членів ЄС у припиненні пасажирських перевезень з Британії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіякоронавірусІрландіяCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
Велика Британія
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: