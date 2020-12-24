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Ірландія просить приїжджих з Британії їсти Різдвяну вечерю у своїй кімнаті

Четвер, 24 грудня 2020, 10:05

Влада Ірландії звернулися з проханням до недавно прибулих з Великої Британії мандрівників зустрічати Різдво і Новий рік не виходячи зі спальні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Управління охорони здоров'я Ірландії заявляє, що більш жорсткі правила, оновлені в середу, покликані запобігти поширенню дуже заразного варіанту коронавірусу, вже поширеного в деяких частинах Англії.

Той, хто прибуває з Британії після 8 грудня, повинен ізолюватися на 14 днів. "Залишайтеся у своїй кімнаті якомога довше і ні за чим не виходьте на вулицю", - йдеться в рекомендаціях.

Головний санітарний лікар Колм Генрі сказав, що від усіх прибулих з 11 грудня очікують, що свою різдвяну вечерю вони проведуть у власній кімнаті, а не за обіднім столом з родичами.

Така ж заборона на участь у святкуванні Нового року буде поширюватися на всіх, хто прибуває з Британії після 17 грудня.

Правила поширюються на всіх відвідувачів з Британії, включаючи ірландських громадян, які зазвичай живуть і працюють в Англії, Шотландії або Уельсі, але повертаються до сім'ї в Ірландію кожне Різдво.

У типовий різдвяний сезон 9 з 10 з більш ніж 300 000 ірландських громадян, які проживають у Британії, відвідують своїх родичів в Ірландії. Цього року лише невелика кількість людей з цього числа перетнула Ірландське море - потік офіційно зупинився в понеділок, коли Ірландія приєдналася до декількох членів ЄС у припиненні пасажирських перевезень з Британії.

Теми: БританіякоронавірусІрландіяCovid-2019


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