Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ирландия просит приезжих из Британии есть Рождественский ужин в своей комнате

Четверг, 24 декабря 2020, 09:05
Ирландия просит приезжих из Британии есть Рождественский ужин в своей комнате

Власти Ирландии обратились с просьбой к недавно прибывшим из Великобритании путешественникам встречать Рождество и Новый год не выходя из спальни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Управление здравоохранения Ирландии заявляет, что более жесткие правила, обновленные в среду, призваны предотвратить распространение очень заразного варианта коронавируса, уже распространенного в некоторых частях Англии.

Любой, кто прибывает из Великобритании после 8 декабря, должен изолироваться на 14 дней. "Оставайтесь в своей комнате как можно дольше и ни за чем не выходите на улицу", - говорится в рекомендациях.

Главный санитарный врач Колм Генри сказал, что от всех прибывших с 11 декабря ожидают, что своей рождественский ужин они проведут в собственной комнате, а не за обеденным столом с родственниками.

Такой же запрет на участие в праздновании Нового года будет распространяться на всех, кто прибывает из Великобритании после 17 декабря.

Правила распространяются на всех посетителей из Великобритании, включая ирландских граждан, которые обычно живут и работают в Англии, Шотландии или Уэльсе, но возвращаются к семье в Ирландию каждое Рождество.

В типичный рождественский сезон 9 из 10 из более чем 300 000 ирландских граждан, проживающих в Великобритании, навещают своих родственников в Ирландии. В этом году лишь небольшая часть этого числа пересекла Ирландское море - поток официально остановился в понедельник, когда Ирландия присоединилась к нескольким членам ЕС в прекращении пассажирских перевозок из Великобритании.

Темы: ВеликобританиякоронавирусИрландияCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Великобритания
Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН
Брэнсон призвал британские власти снять санкции с Тинькова
Вместо Уоллеса минобороны Британии может возглавить глава МИД – The Times
Последние новости
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
Все новости...
Реклама: