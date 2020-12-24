Ирландия просит приезжих из Британии есть Рождественский ужин в своей комнате

Власти Ирландии обратились с просьбой к недавно прибывшим из Великобритании путешественникам встречать Рождество и Новый год не выходя из спальни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Управление здравоохранения Ирландии заявляет, что более жесткие правила, обновленные в среду, призваны предотвратить распространение очень заразного варианта коронавируса, уже распространенного в некоторых частях Англии.

Любой, кто прибывает из Великобритании после 8 декабря, должен изолироваться на 14 дней. "Оставайтесь в своей комнате как можно дольше и ни за чем не выходите на улицу", - говорится в рекомендациях.

Главный санитарный врач Колм Генри сказал, что от всех прибывших с 11 декабря ожидают, что своей рождественский ужин они проведут в собственной комнате, а не за обеденным столом с родственниками.

Такой же запрет на участие в праздновании Нового года будет распространяться на всех, кто прибывает из Великобритании после 17 декабря.

Правила распространяются на всех посетителей из Великобритании, включая ирландских граждан, которые обычно живут и работают в Англии, Шотландии или Уэльсе, но возвращаются к семье в Ирландию каждое Рождество.

В типичный рождественский сезон 9 из 10 из более чем 300 000 ирландских граждан, проживающих в Великобритании, навещают своих родственников в Ирландии. В этом году лишь небольшая часть этого числа пересекла Ирландское море - поток официально остановился в понедельник, когда Ирландия присоединилась к нескольким членам ЕС в прекращении пассажирских перевозок из Великобритании.