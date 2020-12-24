Мутований коронавірус дістався до Азії

Перший випадок мутованого коронавірусу, який виявили у Великій Британії, підтвердили у Сінгапурі.

Джерело: місцеве видання CNA з посиланням на МОЗ Сінгапуру

Деталі: Зокрема, Сінгапур підтверджує 1 випадок захворювання на новий штам британського вірусу, ще 11 випадків отримали попереднє підтвердження.

Захворювання підтвердили у 17-річної дівчини, яка навчалася у Великій Британії з серпня.

6 грудня вона повернулася до Сінгапуру, а 7 грудня у студентки з’явилася лихоманка.

8 грудня у дівчини підтвердили захворювання.

У МОЗі Сінгапуру повідомляють, що усіх контактних осіб помістили на карантин, але всі вони отримали негативний результат захворювання на COVID-19.

У міністерстві додали, що "наразі немає доказів того, що новий штам вірусу циркулює у громаді".

Крім того, влада Китаю вирішила призупинити авіасполучення з Британією через мутований штам коронавірусу.

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