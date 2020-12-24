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Мутований коронавірус дістався до Азії

Четвер, 24 грудня 2020, 09:56
Мутований коронавірус дістався до Азії

Перший випадок мутованого коронавірусу, який виявили у Великій Британії, підтвердили у Сінгапурі.

Джерело: місцеве видання CNA з посиланням на МОЗ Сінгапуру

Деталі: Зокрема, Сінгапур підтверджує 1 випадок захворювання на новий штам британського вірусу, ще 11 випадків отримали попереднє підтвердження.

Захворювання підтвердили у 17-річної дівчини, яка навчалася у Великій Британії з серпня.

6 грудня вона повернулася до Сінгапуру, а 7 грудня у студентки з’явилася лихоманка.

8 грудня у дівчини підтвердили захворювання.

У МОЗі Сінгапуру повідомляють, що усіх контактних осіб помістили на карантин, але всі вони отримали негативний результат захворювання на COVID-19.

У міністерстві додали, що "наразі немає доказів того, що новий штам вірусу циркулює у громаді".

Крім того, влада Китаю вирішила призупинити авіасполучення з Британією через мутований штам коронавірусу.

Нагадаємо: 

  • Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу, який на 70% більш заразний, ніж звичайний.
  • Різні країни світу відмінили рейси з Британії через ризик розповсюдження нового штаму вірусу. 

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019СінгапурВелика Британія
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