Мутований коронавірус дістався до Азії
Перший випадок мутованого коронавірусу, який виявили у Великій Британії, підтвердили у Сінгапурі.
Джерело: місцеве видання CNA з посиланням на МОЗ Сінгапуру
Деталі: Зокрема, Сінгапур підтверджує 1 випадок захворювання на новий штам британського вірусу, ще 11 випадків отримали попереднє підтвердження.
Захворювання підтвердили у 17-річної дівчини, яка навчалася у Великій Британії з серпня.
6 грудня вона повернулася до Сінгапуру, а 7 грудня у студентки з’явилася лихоманка.
8 грудня у дівчини підтвердили захворювання.
У МОЗі Сінгапуру повідомляють, що усіх контактних осіб помістили на карантин, але всі вони отримали негативний результат захворювання на COVID-19.
У міністерстві додали, що "наразі немає доказів того, що новий штам вірусу циркулює у громаді".
Крім того, влада Китаю вирішила призупинити авіасполучення з Британією через мутований штам коронавірусу.
Нагадаємо:
- Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу, який на 70% більш заразний, ніж звичайний.
- Різні країни світу відмінили рейси з Британії через ризик розповсюдження нового штаму вірусу.