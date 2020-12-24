Мутировавший коронавирус добрался до Азии
Первый случай мутировавшего коронавируса, который обнаружили в Великобритании, подтвердили в Сингапуре.
Источник: местное издание CNA со ссылкой на Минздрав Сингапура
Детали: В частности, Сингапур подтверждает 1 случай заболевания новым штаммом британского вируса, еще 11 случаев получили предварительное подтверждение.
Заболевание подтвердили у 17-летней девушки, которая училась в Великобритании с августа.
6 декабря она вернулась в Сингапур, а 7 декабря у студентки появилась лихорадка.
8 декабря у девушки подтвердили заболевание.
В Минздраве Сингапура сообщают, что всех контактных лиц поместили на карантин, но все они получили отрицательный результат заболевания COVID-19.
В министерстве добавили, что "в настоящее время нет доказательств того, что новый штамм вируса циркулирует в обществе".
Кроме того, власти Китая решили приостановить авиасообщение с Британией из-за мутировавшего штамма коронавируса.
Напомним:
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей Англии и отказ от послаблений на Рождество из-за обнаружения нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.
- Разные страны мира отменили рейсы из Британии из-за риска распространения нового штамма вируса.