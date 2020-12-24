Коронавірус у Києві: від хвороби вже померли 1 800 мешканців столиці
Протягом минулої доби, 23 грудня, у столиці виявили іще 1377 інфікованих коронавірусом. Одужали за добу - 833 людини. 23 хворих померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Деталі: Усього за період пандемії в столиці 1802 летальних випадків від коронавірусу.
Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 105 040.
Захворіли:
- 796 жінок віком від 18 до 87 років
- 530 чоловіків віком від 18 до 95 рокiв
- 29 дівчат від 2 до 17 років і 22 хлопчика від 10 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, і 36 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 69 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Усього коронавірус подолали 35 761 мешканець Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 275, у Дніпровському – 212 та в Деснянському районі – 200 випадків.
У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1 895 хворих на коронавірус. 1 140 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1 313 людей. Під апаратами ШВЛ – 20 хворих.
Заповненість ліжок в комунальних медзакладах Києва – понад 48%.