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Коронавірус у Києві: від хвороби вже померли 1 800 мешканців столиці

Четвер, 24 грудня 2020, 10:25
Коронавірус у Києві: від хвороби вже померли 1 800 мешканців столиці

Протягом минулої доби, 23 грудня, у столиці виявили іще 1377 інфікованих коронавірусом. Одужали за добу - 833 людини. 23 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Усього за період пандемії в столиці 1802 летальних випадків від коронавірусу.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 105 040.

Захворіли:

  • 796 жінок віком від 18 до 87 років
  • 530 чоловіків віком від 18 до 95 рокiв
  • 29 дівчат від 2 до 17 років і 22 хлопчика від 10 місяців до 17 років. 

Захворіли, зокрема, і 36 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 69 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Усього коронавірус подолали 35 761 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 275, у Дніпровському – 212 та в Деснянському районі – 200 випадків.

У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1 895 хворих на коронавірус. 1 140 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1 313 людей. Під апаратами ШВЛ – 20 хворих.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах Києва – понад 48%.

 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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