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Коронавирус в Киеве: от болезни уже умерли 1800 жителей столицы

Четверг, 24 декабря 2020, 10:25
Коронавирус в Киеве: от болезни уже умерли 1800 жителей столицы

За прошедшие сутки, 23 декабря, в столице обнаружили еще 1377 инфицированных коронавирусом. Выздоровели за сутки - 833 человека. 23 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Всего за период пандемии в столице 1802 летальных случаев от коронавируса.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 105 040.

Заболели:

  • 796 женщин в возрасте от 18 до 87 лет
  • 530 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет
  • 29 девочек от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 10 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 36 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 69 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего коронавирус преодолел 35 761 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 275, в Днепровском - 212 и в Деснянском районе - 200 случаев.

В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1 895 больных коронавирусом. 1 140 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1 313 человек. Под аппаратами ИВЛ - 20 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева - более 48%.

 

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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