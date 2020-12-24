Коронавирус в Киеве: от болезни уже умерли 1800 жителей столицы
За прошедшие сутки, 23 декабря, в столице обнаружили еще 1377 инфицированных коронавирусом. Выздоровели за сутки - 833 человека. 23 больных умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Детали: Всего за период пандемии в столице 1802 летальных случаев от коронавируса.
Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 105 040.
Заболели:
- 796 женщин в возрасте от 18 до 87 лет
- 530 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет
- 29 девочек от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 10 месяцев до 17 лет.
Заболели в том числе и 36 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 69 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Всего коронавирус преодолел 35 761 житель Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 275, в Днепровском - 212 и в Деснянском районе - 200 случаев.
В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1 895 больных коронавирусом. 1 140 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1 313 человек. Под аппаратами ИВЛ - 20 больных.
Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева - более 48%.