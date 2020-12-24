Соціолог звинувачує Офіс президента в маніпуляції: позитивних подій немає

Фонд "Демократичні ініціативи" ім. І.Кучеріва звинувачує Офіс президента у маніпулюванні їхніми соціологічними даними.

Джерело: професор НаУКМА, науковий директор фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань у блозі на "Українській правді"

Деталі: Керівник фонду каже, що 21 грудня було представлено результати загальнонаціонального підсумкового опитування, проведеного спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, а вже 23 грудня комунікаційники Офісу президента, посилаючись на це опитування, зробили "новину": "Президентська ініціатива "Велике будівництво" стала головною позитивною подією 2020 року". Мовляв, "згідно з опитуванням, такої думки дотримується переважна більшість респондентів (93%) ".

Гарань наголошує, що насправді цю ініціативу відзначило лише 11,3% опитаних. А от вже з цих 11,3% позитивно її оцінили 93%.

Пряма мова: "Нехитра математика дає: 11,3% х 93% = 10,5%. 10,5% це все-таки не 93%, як написали панове з ОПУ! Але новина пішла гуляти по Інтернет-сайтах і соцмережах.

Якби це було правдою, навряд чи партія президента програла б місцеві вибори у всіх областях і обласних центрах, і навіть у рідному для Володимира Зеленського Кривому Розі.

Якби це було правдою, 81% громадян не називав би корупцію чинником, що має найбільший і сильний вплив на життя в країні.

Реальна думка громадян, як показує наше опитування, інша – позитивних подій немає. Навіть весняний карантин, який за задумом мав врятувати життя і дати владі можливість підготуватися до другої хвилі епідемії, за своїми наслідками і підсумками сприймається негативно".

Деталі: Гарань зазначає, що це - тривожний знак. Бо в такий спосіб відбувається і маніпулювання громадською думкою, і введення в оману самого президента. Тому соціологи просять людей, які відповідають за комунікацію та інформування президента: навчитися цитувати соціологічні дані коректно, навчитися правильно користуватися даними соціології для прийняттяважливих державних рішень і навчитися комунікувати з науковцями.

Наприклад, у липні опитування показало, що міністром освіти має бути людина, яка має незаплямовану професійну репутацію та чесно заслужені наукові ступені. Водночас всупереч думці громадян, за підтримки ОПЗЖ був призначений Сергій Шкарлет. Прогноз соціологів: це лише збільшить конфлікти і противників влади серед молоді.

Інше опитування дало негативну оцінку роботі очільників прокуратури та МВС. Але вони лишилися на своїх посадах, дивлячись крізь пальці на злочини своїх підлеглих. Прогноз соціологів: довіра до правоохоронців буде падати і жодні "посадки" не допоможуть.

Дослідження думки щодо війни і миру на Донбасі говорить про те, що українці вже ніколи не сприймуть миру ціною втрати свободи. Прогноз соціологів: влада має використати 2021-2023 роки для підготовки альтернативної Мінським домовленостям політики щодо Росії та Донбасу.

Гарань зазначає, що фонд "Демініціативи" завжди був відкритий до співпраці з владою, якщо вона поважає закон, дотримується демократичних принципів і захищає євроатлантичний вибір. Якщо президент теж поділяє ці принципи, соціологи готові надати рекомендації до державної політики, в тому числі стосовно комунікації з суспільством.