Социолог обвиняет Офис президента в манипуляции: положительных событий нет

Фонд "Демократические инициативы" им. И.Кучерива обвиняет Офис президента в манипулировании их социологическими данными.

Источник: профессор НаУКМА, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань в блоге на "Украинской правде"

Детали: Руководитель фонда говорит, что 21 декабря были представлены результаты общенационального итогового опроса, проведенного совместно с Киевским международным институтом социологии, а уже 23 декабря комуникаторы Офиса президента, ссылаясь на этот опрос, сделали "новость": "Президентская инициатива "Большая стройка" стала главной позитивным событием 2020 года". Мол, "согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%)".

Гарань отмечает, что на самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3% опрошенных. А вот уже из этих 11,3% положительно ее оценили 93%.

Прямая речь: "Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%. 10,5% это все-таки не 93%, как написали господа из ОП! Но новость пошла гулять по интернет-сайтах и ​​соцсетях.

Если бы это было правдой, вряд ли партия президента проиграла бы местные выборы во всех областях и областных центрах, а также в родном для Владимира Зеленского Кривом Роге.

Если бы это было правдой, 81% граждан не называл коррупцию фактором, который имеет сильнейшее влияние на жизнь в стране.

Реальное мнение граждан, как показывает наш опрос, другое - положительных событий нет. Даже весенний карантин, который по замыслу должен был спасти жизни и дать власти возможность подготовиться ко второй волне эпидемии, по своим последствиям и итогами воспринимается негативно".

Детали: Гарань отмечает, что это - тревожный знак. Потому что таким образом происходит и манипулирование общественным мнением, и введение в заблуждение самого президента. Поэтому социологи просят людей, которые отвечают за коммуникацию и информирование президента: научиться цитировать социологические данные корректно, научиться правильно пользоваться данным социологии для принятия важных государственных решений и научиться коммуницировать с учеными.

Например, в июле опрос показал, что министром образования должен быть человек, который имеет незапятнанную профессиональную репутацию и честно заслуженные ученые степени. В то же время вопреки мнению граждан, при поддержке ОПЗЖ был назначен Сергей Шкарлет. Прогноз социологов: это только увеличит конфликты и противников власти среди молодежи.

Другой опрос дал негативную оценку работе глав прокуратуры и МВД. Но они остались на своих должностях, глядя сквозь пальцы на преступления своих подчиненных. Прогноз социологов: доверие к правоохранителям будет падать и никакие "посадки" не помогут.

Исследование мнения относительно войны и мира в Донбассе говорит о том, что украинцы уже никогда не воспримут мира ценой потери свободы. Прогноз социологов: власть должна использовать 2021-2023 годы для подготовки альтернативной Минским договоренностям политики в отношении России и Донбасса.

Гарань отмечает, что фонд "Демократические инициативы" всегда был открыт к сотрудничеству с властью, если она уважает закон, придерживается демократических принципов и защищает евроатлантический выбор. Если президент тоже разделяет эти принципы, социологи готовы предоставить рекомендации к государственной политике, в том числе по коммуникации с обществом.