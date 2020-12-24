Держава придбала у 2020 році автівок на 1,5 мільярда: найбільше для МВС

У 2020 році державні структури придбали службових автомобілів на понад 1,5 млрд гривень. Найбільше машин купили структури міністерства внутрішніх справ.

Джерело: dozorro

Деталі: У 2020 році через Prozorro держструктури купили 2 852 автомобілі за 1,571 млрд грн.

Повідомляється, у цьому році на машини витратили стільки ж, скільки й на апарати ШВЛ.

Найчастіше державні замовники обирали марку Renault, а модель — Renault Duster. Їх вони придбали 1 603 і 1 118 відповідно - це 39% від загальної кількості авто.

Найбільше Renault Duster в Prozorro купили для медичних працівників сільської місцевості та для МВС.

У 2018 році стартувала держпрограма "Доступна медицина" і в межах цієї програми закуповують службові автомобілі для лікарів, що працюють у селах.

Автомобілі Renault Duster для медиків придбати: 97 у Вінницькій області; 47 у Волинській; 32 в Черкаській; 16 у Запорізькій. Для медиків Одеської області місцева влада придбала 42 Suzuki SX4.

Нацполіція придбала автомобілі спецпризначення на базі Renault Duster. 200 з них у травні, ще 65 — у листопаді.

Державна прикордонна служба купила 40 патрульних автомобілів підвищеної прохідності спецпризначення на базі Renault Duster.

Другою за популярністю маркою авто серед держзамовників став Peugeot. За рік таких машин придбали 363. Найпопулярніша модель — Peugeot 301, придбали 328 екземплярів. (для Нацполіції 250 та 60 автомобілів, для ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - 8).

Третіми за обсягами продажів у Prozorro стали автомобілі Toyota (загалом 137 машин). Toyota Camry – найпопулярніший седан бізнес-класу серед державних структур в Україні. Їх кількість в українських бюджетних установах збільшилася на 54 машини.

Залежно від комплектації Toyota Camry в середньому купували за 744-890 тис. грн, а гібридна версія коштувала від 895 тис. грн до 1,1 млн грн.

Toyota Camry придбали: Управління справами апарату Верховної Ради — 14 авто; Служба зовнішньої розвідки – 11 авто (5 та 3 у серпні, 3 у листопаді); апарат Ради національної безпеки і оборони – 4 авто; Національний банк — 6 гібридних Toyota Camry.

Також замовники обирали Toyota Corolla (загалом 40 машин, з них по 10 у УДО та Служби зовнішньої розвідки) і позашляхових Toyota Land Cruiser (зокрема, по 4 авто у ДБР і УДО, ще 2 — у СЗР).

Найбільше авто у цьому році придбало міністрество внутрішніх справ. Так, 748 машин на 369 млн грн придбала Нацполіція. їх купили в одного постачальника — ТОВ "Спец-Ком-Сервіс".

ДПСУ купила 60 автомобілів на 39 млн грн - придбали 40 Renault Duster та 20 Mitsubishi L200.

Обласні служби автомобільних доріг Укравтодору у 2020 році придбали 44 авто на 36,3 млн грн. Серед них були і преміальні Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, Mazda CX 9 та Mitsubishi Pajero Sport.

Після розголосу в ЗМІ частину тендерів скасували, проте незважаючи на це, багато обласних служб поповнили свій автопарк новенькими авто преміум класу.

У 2020 СЗР купила 44 автомобілі на 38,5 млн грн. Серед придбань 4 Volkswagen T6 Caravelle SAKSONIA за 5,9 млн грн. У цих автомобілях є кріплення для дитячих крісел.

УДО придбало 38 авто за 31,5 млн грн. У липні купили 11 Toyota Proace Verso на 10,7 млн грн, у жовтні — 4 Toyota Land Cruiser Prado за 5,2 млн грн, а в листопаді — 3 Mitsubishi Pajero Sport.

Також КНП КОР "Київський обласний онкологічний диспансер" придбав Ford Tourneo Custom у комплектації "Titanium" за 1,4 млн грн. Автомобіль має 2-х літровий дизельний двигун, 6-ти ступеневу автоматичну коробку передач, 2 кондиціонери, камеру заднього огляду і білу шкіряну оббивку сидінь.

КП Київської облради "Обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання" також купило Ford Tourneo Custom — уже за 1,3 млн грн.

Дніпропетровський фаховий коледж спорту Дніпропетровської облради купив Citroen SpaceTourer Business Lounge L3 зі шкіряним салоном за 1,4 млн грн.

Дніпропетровський держуніверситет внутрішніх справ придбав два Ford Transit Tourneo Custom по 1,5 млн грн кожен.