Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Государство приобрело в 2020 году автомобилей на 1,5 миллиарда: больше всего для МВД

Четверг, 24 декабря 2020, 11:19
Государство приобрело в 2020 году автомобилей на 1,5 миллиарда: больше всего для МВД

В 2020 году государственные структуры приобрели служебных автомобилей более чем 1,5 млрд гривен. Больше всего машин купили структуры министерства внутренних дел.

Источник: dozorro

Детали: В 2020 году в Prozorro госструктуры купили 2 852 автомобилиза 1,571 млрд грн.

Сообщается, в этом году на машины потратили столько же, сколько и на аппараты ИВЛ.

Чаще всего государственные заказчики выбирали марку Renault, а модель - Renault Duster. Их они приобрели 1603 и 1118 соответственно - это 39% от общего количества авто.

Больше всего Renault Duster купили для медицинских работников сельской местности и для МВД.

 
 

В 2018 году стартовала госпрограмма "Доступная медицина" и в рамках этой программы закупают служебные автомобили для врачей, работающих в селах.

Автомобили Renault Duster для медиков приобрели: 97 в Винницкой области; 47 в Волынской; 32 в Черкасской; 16 в Запорожской. Для медиков Одесской области местные власти приобрели 42 Suzuki SX4.

Нацполиция приобрела автомобили спецназначения на базе Renault Duster. 200 из них в мае, еще 65 - в ноябре.

 

Государственная пограничная служба купила 40 патрульных автомобилей повышенной проходимости спецназначения на базе Renault Duster.

 

Также госструктуры приобрели 154 Renault Logan и 130 Renault Megane.

Второй по популярности маркой авто среди госзаказчиков стал Peugeot. За год таких машин приобрели 363. Самая популярная модель - Peugeot 301, приобрели 328 экземпляров (для Нацполиции 250 и 60 автомобилей, для ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях - 8).

Третьими по объемам продаж в Prozorro стали автомобили Toyota (всего 137 машин). Toyota Camry - самый популярный седан бизнес-класса среди государственных структур. Их количество в украинских бюджетных учреждениях увеличилось на 54 машины.

В зависимости от комплектации Toyota Camry в среднем покупали за 744-890 тыс. грн, а гибридная версия стоила от 895 тыс. грн до 1,1 млн грн.

Toyota Camry приобрели: управление делами аппарата Верховной Рады - 14 авто; Служба внешней разведки - 11 авто, аппарат Совета национальной безопасности и обороны - 4 авто; Национальный банк - 6 гибридных Toyota Camry.

Также заказчики выбирали Toyota Corolla (всего 40 машин, из них по 10 в УДО и Службы внешней разведки) и внедорожник Toyota Land Cruiser (в частности, по 4 авто в ГБР и УГО, еще 2 - СВР).

Больше всего авто в этом году приобрело Министрество внутренних дел. Так, 748 машин на 369 млн грн приобрела Нацполиция. Их купили у одного поставщика - ООО "Спец-Ком-Сервис".

Государственная пограничная служба купила 60 автомобилей на 39 млн грн - приобрели 40 Renault Duster и 20 Mitsubishi L200.

Областные службы автомобильных дорог Укравтодора в 2020 году приобрели 44 авто на 36,3 млн грн. Среди них были и премиальные Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, Mazda CX 9 и Mitsubishi Pajero Sport.

 

После огласки в СМИ часть тендеров отменили, однако несмотря на это, многие областные службы пополнили свой автопарк новыми авто премиум класса.

В 2020 году Служба внешней разведки приобрела 44 автомобиля на 38,5 млн грн. Среди приобретений 4 Volkswagen T6 Caravelle SAKSONIA за 5,9 грн грн. В этих автомобилях есть крепления для детских кресел.

 

Управление госохраны приобрело 38 авто за 31,5 млн грн. В июле купили 11 Toyota Proace Verso на 10,7 млн грн, в октябре - 4 Toyota Land Cruiser Prado за 5,2 млн грн, а в ноябре - 3 Mitsubishi Pajero Sport.

 
 
 
 

Также КНП КОР "Киевский областной онкологический диспансер" приобрел Ford Tourneo Custom в комплектации "Titanium" за 1,4 млн грн. Автомобиль имеет 2-х литровый дизельный двигатель, 6-ти ступенчатую автоматическую коробку передач, 2 кондиционера, камеру заднего вида и белую кожаную обивку сидений. Сиденья 2-го ряда можно устанавливать как по ходу движения автомобиля, так и наоборот - для обустройства пространства для совещаний. Магнитола в машине, кроме других функций, имеет дистанционное управление на руле и 10 динамиков.

КП Киевского облсовета "Областное психиатрически наркологическое медицинское объединение" также купило Ford Tourneo Custom - уже за 1,3 млн грн.

Днепропетровский профессиональный колледж спорта Днепропетровского облсовета купил Citroen SpaceTourer Business Lounge L3 с кожаным салоном за 1,4 млн грн.

Днепропетровский государственный университет внутренних дел приобрел два Ford Transit Tourneo Custom по 1,5 млн грн каждый.

"Украинская правда" в Threads

Темы: автоМВДУГОгосзакупкиУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
авто
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
В немецком Эрдманнгаузене будут штрафовать за хлопанье дверью авто
В Киев вернулся словацкий сервис такси, который ушел с рынка в 2017 году
Последние новости
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
Все новости...
Реклама: