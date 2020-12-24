Государство приобрело в 2020 году автомобилей на 1,5 миллиарда: больше всего для МВД

В 2020 году государственные структуры приобрели служебных автомобилей более чем 1,5 млрд гривен. Больше всего машин купили структуры министерства внутренних дел.

Источник: dozorro

Детали: В 2020 году в Prozorro госструктуры купили 2 852 автомобилиза 1,571 млрд грн.

Сообщается, в этом году на машины потратили столько же, сколько и на аппараты ИВЛ.

Чаще всего государственные заказчики выбирали марку Renault, а модель - Renault Duster. Их они приобрели 1603 и 1118 соответственно - это 39% от общего количества авто.

Больше всего Renault Duster купили для медицинских работников сельской местности и для МВД.

В 2018 году стартовала госпрограмма "Доступная медицина" и в рамках этой программы закупают служебные автомобили для врачей, работающих в селах.

Автомобили Renault Duster для медиков приобрели: 97 в Винницкой области; 47 в Волынской; 32 в Черкасской; 16 в Запорожской. Для медиков Одесской области местные власти приобрели 42 Suzuki SX4.

Нацполиция приобрела автомобили спецназначения на базе Renault Duster. 200 из них в мае, еще 65 - в ноябре.

Государственная пограничная служба купила 40 патрульных автомобилей повышенной проходимости спецназначения на базе Renault Duster.

Также госструктуры приобрели 154 Renault Logan и 130 Renault Megane.

Второй по популярности маркой авто среди госзаказчиков стал Peugeot. За год таких машин приобрели 363. Самая популярная модель - Peugeot 301, приобрели 328 экземпляров (для Нацполиции 250 и 60 автомобилей, для ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях - 8).

Третьими по объемам продаж в Prozorro стали автомобили Toyota (всего 137 машин). Toyota Camry - самый популярный седан бизнес-класса среди государственных структур. Их количество в украинских бюджетных учреждениях увеличилось на 54 машины.

В зависимости от комплектации Toyota Camry в среднем покупали за 744-890 тыс. грн, а гибридная версия стоила от 895 тыс. грн до 1,1 млн грн.

Toyota Camry приобрели: управление делами аппарата Верховной Рады - 14 авто; Служба внешней разведки - 11 авто, аппарат Совета национальной безопасности и обороны - 4 авто; Национальный банк - 6 гибридных Toyota Camry.

Также заказчики выбирали Toyota Corolla (всего 40 машин, из них по 10 в УДО и Службы внешней разведки) и внедорожник Toyota Land Cruiser (в частности, по 4 авто в ГБР и УГО, еще 2 - СВР).

Больше всего авто в этом году приобрело Министрество внутренних дел. Так, 748 машин на 369 млн грн приобрела Нацполиция. Их купили у одного поставщика - ООО "Спец-Ком-Сервис".

Государственная пограничная служба купила 60 автомобилей на 39 млн грн - приобрели 40 Renault Duster и 20 Mitsubishi L200.

Областные службы автомобильных дорог Укравтодора в 2020 году приобрели 44 авто на 36,3 млн грн. Среди них были и премиальные Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, Mazda CX 9 и Mitsubishi Pajero Sport.

После огласки в СМИ часть тендеров отменили, однако несмотря на это, многие областные службы пополнили свой автопарк новыми авто премиум класса.

В 2020 году Служба внешней разведки приобрела 44 автомобиля на 38,5 млн грн. Среди приобретений 4 Volkswagen T6 Caravelle SAKSONIA за 5,9 грн грн. В этих автомобилях есть крепления для детских кресел.

Управление госохраны приобрело 38 авто за 31,5 млн грн. В июле купили 11 Toyota Proace Verso на 10,7 млн грн, в октябре - 4 Toyota Land Cruiser Prado за 5,2 млн грн, а в ноябре - 3 Mitsubishi Pajero Sport.

Также КНП КОР "Киевский областной онкологический диспансер" приобрел Ford Tourneo Custom в комплектации "Titanium" за 1,4 млн грн. Автомобиль имеет 2-х литровый дизельный двигатель, 6-ти ступенчатую автоматическую коробку передач, 2 кондиционера, камеру заднего вида и белую кожаную обивку сидений. Сиденья 2-го ряда можно устанавливать как по ходу движения автомобиля, так и наоборот - для обустройства пространства для совещаний. Магнитола в машине, кроме других функций, имеет дистанционное управление на руле и 10 динамиков.

КП Киевского облсовета "Областное психиатрически наркологическое медицинское объединение" также купило Ford Tourneo Custom - уже за 1,3 млн грн.

Днепропетровский профессиональный колледж спорта Днепропетровского облсовета купил Citroen SpaceTourer Business Lounge L3 с кожаным салоном за 1,4 млн грн.

Днепропетровский государственный университет внутренних дел приобрел два Ford Transit Tourneo Custom по 1,5 млн грн каждый.