Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кулеба розповів, якою бачить стратегію відносин з РФ

Четвер, 24 грудня 2020, 12:38

Україні необхідно мати стратегію відносин з Росією, тому що це найближчий сусід, фактор якого неможливо не враховувати. 

Про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

За його словами, перший час головною метою України у відносинах з РФ має бути вихід на "мирне співіснування", а у більш далекому майбутньому, коли Росія "змириться" з незалежністю України і її західним вектором розвитку, можливо буде перейти до "принципу співіснування". 

"Ми не можемо втекти від географії - це головне, що ми маємо усвідомлювати. Без стратегії стосовно відносин з Російською Федерацією ми не можемо гарантувати нашу безпеку і вибудовувати стратегічні перспективи розвитку нашої економіки, навіть якщо взяти питання транзиту через РФ… Нам потрібно навчитися жити з тією Росією, яку ми маємо під боком", - пояснив Дмитро Кулеба. 

За його словами, дискусії про стратегію є також у Раді нацбезпеки та оборони і в уряді. Є й експертні напрацювання, як новий аналітичний документ Національного інституту стратегічних досліджень.

"Особисто я вважаю, що короткострокова мета у наших відносинах з РФ - вихід на принцип "мирного співіснування". Ми маємо припинити війну і відновити нашу територіальну цілісність - але ми розуміємо, що після цього Росія від цього не зміниться і її деструктивні стратегічні цілі щодо України не зміняться. Тому вихід на принцип мирного співіснування був би в інтересах України.

Довгострокова мета, коли Росія усвідомить неминучість української незалежності, суверенітету, існування як частини західного світу та члена НАТО і ЄС, ми можемо перейти до "принципу співіснування" - коли ми будемо просто "терпіти одне одного". Лише після цього можна буде зазирнути далі", - зазначив Дмитро Кулеба.

Теми: Кулеба ДмитроРосіяУкраїнаМЗС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

НАБУ відреагувало на відібраного Татарова: Безпрецедентне в історії втручання

Офіс генпрокурора забрав справу Татарова у НАБУ і віддав СБУ

Ресторанам і кафе дозволили в Новий рік працювати до 7-ї ранку

Кількість українців, що заразилися COVID, перевалила за мільйон

Трамп помилував Манафорта

Трамп ветував оборонний бюджет з допомогою для України

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба: про стратегію щодо Росії необхідно говорити, але суспільство до цього ще не готове
Україна і Молдова проведуть спільні консультації щодо інтеграції в ЄС
Кулеба їде в Молдову для перезавантаження відносин
Останні новини
12:38
Кулеба розповів, якою бачить стратегію відносин з РФ
12:31
У Румунії віцепрем’єром призначили угорця, який донедавна був персоною нон грата в Україні
12:28
Власнику банку "Аркада" повідомили про підозру
12:19
інфографікаДержава придбала у 2020 році автівок на 1,5 мільярда: найбільше для МВС
11:56
Мая Санду склала присягу президента Молдови
11:55
У США зафіксували сильну алергічну реакцію після щеплення проти COVID-19
11:52
Соціолог звинувачує Офіс президента в маніпуляції: позитивних подій немає
11:47
НАБУ відреагувало на відібраного Татарова: Безпрецедентне в історії втручання
11:25
інфографікаКоронавірус у Києві: від хвороби вже померли 1 800 мешканців столиці
11:24
Курс валют на 24 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Усі новини...