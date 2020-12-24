Кулеба розповів, якою бачить стратегію відносин з РФ

Україні необхідно мати стратегію відносин з Росією, тому що це найближчий сусід, фактор якого неможливо не враховувати.

Про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, перший час головною метою України у відносинах з РФ має бути вихід на "мирне співіснування", а у більш далекому майбутньому, коли Росія "змириться" з незалежністю України і її західним вектором розвитку, можливо буде перейти до "принципу співіснування".

"Ми не можемо втекти від географії - це головне, що ми маємо усвідомлювати. Без стратегії стосовно відносин з Російською Федерацією ми не можемо гарантувати нашу безпеку і вибудовувати стратегічні перспективи розвитку нашої економіки, навіть якщо взяти питання транзиту через РФ… Нам потрібно навчитися жити з тією Росією, яку ми маємо під боком", - пояснив Дмитро Кулеба.

За його словами, дискусії про стратегію є також у Раді нацбезпеки та оборони і в уряді. Є й експертні напрацювання, як новий аналітичний документ Національного інституту стратегічних досліджень.

"Особисто я вважаю, що короткострокова мета у наших відносинах з РФ - вихід на принцип "мирного співіснування". Ми маємо припинити війну і відновити нашу територіальну цілісність - але ми розуміємо, що після цього Росія від цього не зміниться і її деструктивні стратегічні цілі щодо України не зміняться. Тому вихід на принцип мирного співіснування був би в інтересах України.

Довгострокова мета, коли Росія усвідомить неминучість української незалежності, суверенітету, існування як частини західного світу та члена НАТО і ЄС, ми можемо перейти до "принципу співіснування" - коли ми будемо просто "терпіти одне одного". Лише після цього можна буде зазирнути далі", - зазначив Дмитро Кулеба.