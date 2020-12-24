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Кулеба рассказал, какой видит стратегию отношений с РФ

Четверг, 24 декабря 2020, 12:38

Украине необходимо иметь стратегию отношений с Россией, потому что это ближайший сосед, фактор которого невозможно не учитывать.

Об этом на брифинге рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, первое время главной целью Украины в отношениях с РФ должен быть выход на "мирное сосуществование", а в более отдаленном будущем, когда Россия "смирится" с независимостью Украины и ее западным вектором развития, возможно будет перейти к "принципу сосуществования".

"Мы не можем уйти от географии - это главное, что мы должны осознавать. Без стратегии отношений с Российской Федерацией мы не можем гарантировать нашу безопасность и выстраивать стратегические перспективы развития нашей экономики, даже если взять вопрос транзита через РФ... Нам нужно научиться жить с той Россией, которая у нас есть под боком", - пояснил Дмитрий Кулеба.

По его словам, дискуссии о стратегии также идут в Совете нацбезопасности и обороны и в правительстве. Есть и экспертные наработки, такие как новый аналитический документ Национального института стратегических исследований.

"Лично я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с РФ - выход на принцип "мирного сосуществования". Мы должны прекратить войну и восстановить нашу территориальную целостность - но мы понимаем, что после этого Россия от этого не изменится и ее деструктивные стратегические цели в отношении Украины тоже не изменятся. Поэтому выход на принцип мирного сосуществования был бы в интересах Украины.

Долгосрочная цель, когда Россия осознает неизбежность украинской независимости, суверенитета, существование как части западного мира и члена НАТО и ЕС, - тогда мы можем перейти к "принципу сосуществования" - когда мы будем просто "терпеть друг друга". Только после этого можно будет заглянуть дальше", - отметил Дмитрий Кулеба.

Темы: Кулеба ДмитрийРосcияУкраинаМИД


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