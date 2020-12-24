SpaceX показала повне відео невдалої посадки Starship
Компанія Ілона Маска SpaceX вперше показала повне відео, як перший прототип міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship SN8, який мав здійснити "стрибок" на 12,5 кілометрів, розбився при посадці в центрі стартового поля.
Джерело: SpaceX в Youtube
Детали: Це сталося 10 грудня.
Прототип набрав висоту 12,5 кілометрів і повернувся назад на землю за 6 хвилин 42 секунди після старту.
За словами Маска, посадка була невдалою через малий тиск палива з малого бака в носі корабля, через що швидкість приземлення була занадто великою.
Тестову модель багаторазового міжпланетного корабля Starship вперше запустили на значну висоту, щоб перевірити її аеродинаміку та змогу здійснювати керовану вертикальну посадку в задану точку.
Напередодні випробування старший інженер SpaceX по польотах на Марс Ларс Блекмор сказав, що цей запуск "це великий крок до 100% багаторазових ракет, які зможуть доставити нас на Місяць і Марс. Можливо, не вийде з першого разу, тож побажайте нам удачі!"