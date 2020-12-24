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SpaceX показала повне відео невдалої посадки Starship

Четвер, 24 грудня 2020, 13:03

Компанія Ілона Маска SpaceX вперше показала повне відео, як перший прототип міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship SN8, який мав здійснити "стрибок" на 12,5 кілометрів, розбився при посадці в центрі стартового поля.

Джерело: SpaceX в Youtube

Детали: Це сталося 10 грудня.

Прототип набрав висоту 12,5 кілометрів і повернувся назад на землю за 6 хвилин 42 секунди після старту.

За словами Маска, посадка була невдалою через малий тиск палива з малого бака в носі корабля, через що швидкість приземлення була занадто великою.

Тестову модель багаторазового міжпланетного корабля Starship вперше запустили на значну висоту, щоб перевірити її аеродинаміку та змогу здійснювати керовану вертикальну посадку в задану точку.

Напередодні випробування старший інженер SpaceX по польотах на Марс Ларс Блекмор сказав, що цей запуск "це великий крок до 100% багаторазових ракет, які зможуть доставити нас на Місяць і Марс. Можливо, не вийде з першого разу, тож побажайте нам удачі!"

Українська правда
Теми: космосСША


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