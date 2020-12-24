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SpaceX показала полное видео неудачной посадки Starship

Четверг, 24 декабря 2020, 13:03

Компания Илона Маска SpaceX впервые показала полное видео, как первый прототип межпланетного многоразового космического корабля Starship SN8, который должен был совершить "прыжок" на 12,5 километров, разбился при посадке в центре стартового поля в Техасе.

Источник: SpaceX в Youtube

Детали: Это произошло 10 декабря.

Прототип набрал высоту 12,5 км и вернулся обратно на землю за 6 минут 42 секунды после старта.

По словам Маска, посадка была неудачной из-за малого давления топлива в малом баке в носу корабля, из-за чего скорость приземления была слишком большой.

Тестовую модель многократного межпланетного корабля Starship впервые запустили на значительную высоту, чтобы проверить ее аэродинамику и возможность осуществлять управляемую вертикальную посадку в заданную точку.

Накануне испытания старший инженер SpaceX по полетам на Марс Ларс Блэкмор сказал, что этот запуск "большой шаг к 100% многократных ракет, которые смогут доставить нас на Луну и Марс. Возможно, не получится с первого раза, поэтому пожелайте нам удачи!"

Украинская правда
Темы: космосСША


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