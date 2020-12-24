SpaceX показала полное видео неудачной посадки Starship

Компания Илона Маска SpaceX впервые показала полное видео, как первый прототип межпланетного многоразового космического корабля Starship SN8, который должен был совершить "прыжок" на 12,5 километров, разбился при посадке в центре стартового поля в Техасе.

Источник: SpaceX в Youtube

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Детали: Это произошло 10 декабря.

Прототип набрал высоту 12,5 км и вернулся обратно на землю за 6 минут 42 секунды после старта.

По словам Маска, посадка была неудачной из-за малого давления топлива в малом баке в носу корабля, из-за чего скорость приземления была слишком большой.

Тестовую модель многократного межпланетного корабля Starship впервые запустили на значительную высоту, чтобы проверить ее аэродинамику и возможность осуществлять управляемую вертикальную посадку в заданную точку.

Накануне испытания старший инженер SpaceX по полетам на Марс Ларс Блэкмор сказал, что этот запуск "большой шаг к 100% многократных ракет, которые смогут доставить нас на Луну и Марс. Возможно, не получится с первого раза, поэтому пожелайте нам удачи!"