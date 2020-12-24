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Аксьонов відреагував на стратегію деокупації Криму: "Ніякі платформи не допоможуть"

Четвер, 24 грудня 2020, 12:27
Аксьонов відреагував на стратегію деокупації Криму: Ніякі платформи не допоможуть

Підконтрольний Росії "глава" Криму Сергій Аксьонов щодо стратегії України по деокупацію півострова - "Кримської платформі" заявив, що створення нового міжнародного майданчика не допоможе "повернути Крим".

Джерело: Аксьонов під час підсумкової пресконференції 24 грудня, цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ніякі платформи не допоможуть, хай не витрачають час, ми на батьківщині назавжди. Інформаційна політика у них вся спрямована на дестабілізацію ситуацію в Криму, будь-яке ускладнення в Криму викликає у них істеричну радість, вони зловтішаються. Не відволікайтеся на те, що розповідає українська влада, не витрачайте час".

Деталі: Влада України активно залучає країни ЄС і Заходу до участі в "Кримській платформі" щодо деокупації півострова. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше повідомив, що саміт з деокупацію Криму планують провести в Києві в травні 2021 року.

Речник МЗС Росії Марія Захарова сказала, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною Кримській платформі, якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова - від водопостачання до транспортного сполучення.

Нагадаємо: Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.

Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.

Теми: Кримокупація
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