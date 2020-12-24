Аксенов отреагировал на стратегию деоккупации Крыма: "Никакие платформы не помогут"

Подконтрольный России "глава" Крыма Сергей Аксенов относительно стратегии Украины по деоккупации полуострова – "Крымской платформе" заявил, что создание новой международной площадки не поможет "вернуть Крым".

Источник: Аксенов во время итоговой пресс-конференции 24 декабря, цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Никакие платформы не помогут, пусть не тратят время, мы на родине навсегда. Информационная политика у них вся направлена на дестабилизацию ситуацию в Крыму, любое осложнение в Крыму вызывает у них истерическую радость, они злорадствуют. Не отвлекайтесь на то, что рассказывают украинские власти, не тратьте время".

Детали: Власти Украины активно привлекают страны ЕС и Запада к участию в "Крымской платформе" по деоккупации полуострова. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что саммит по деоккупации Крыма планируют провести в Киеве в мае 2021 года.

Спикер МИД России Мария Захарова сказала, что российская сторона готова участвовать в инициируемой Украиной Крымской платформе, если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова – от водоснабжения до транспортного сообщения.

Напомним: Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это.

Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.