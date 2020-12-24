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Різдво західного обряду буде з дощами, снігом, ожеледдю, сильним вітром

Четвер, 24 грудня 2020, 14:08
Ельдар Сарахман, УП

Найближчої доби погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти з мокрим снігом, поривчастим вітром та ожеледицею.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Різдво західного обряду буде в Україні із атмосферними фронтами, дощами, снігом, ожеледдю, налипанням мокрого снігу, сильним вітром та із весняним теплом".

Деталі: Найближчої ночі дощі пройдуть практично повсюди, окрім східних областей, Дніпра з районами та Запоріжжя. Переходитиме дощ у сніг хіба що у Карпатах та на Сумщині.

Вже вдень, 25-го грудня, потужна фронтальна зона переміститься східніше і тому в більшості центральних областей, на північному сході та в східній частині України 25-го грудня суттєво ускладниться погода - сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.

На решті території України, хоча й опади послабнуть та припиняться, все одно домінуватиме волога повітряна маса.

Вітер західного, південно-західного напрямків буде поривчастим і навіть подекуди із штормовими поривами.

Температура повітря протягом дня очікується +2 +6 градусів, у південній частині буде, як навесні, +5 +11 градусів.

У Києві найближчої ночі литиме дощ, вдень припиниться.

За словами синоптикині, вітер у столиці буде західного, південно-західного напрямків, рвучкий, некомфортний.

Температура повітря вдень у п’ятницю становитиме +2+5 градусів.

Українська правда
Теми: погода


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