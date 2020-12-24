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Рождество в Украине будет с дождями, снегом, гололедом, сильным ветром

Четверг, 24 декабря 2020, 14:08
Эльдар Сарахман, УП

В ближайшие сутки погоду в Украине будут определять атмосферные фронты с мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом.

Источник: синоптикиня Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Рождество западного обряда будет в Украине с атмосферными фронтами, дождями, снегом, гололедом, налипание мокрого снега, сильным ветром и с весенним теплом".

Детали: Ближайшей ночью дожди пройдут практически повсеместно, кроме восточных областей, Днипра с районами и Запорожья. Переходить дождь в снег будет разве что в Карпатах и ​​на Сумщине.

Уже днем ​​25-го декабря, мощная фронтальная зона переместится восточнее и поэтому в большинстве центральных областей, на северо-востоке и в восточной части Украины 25-го декабря существенно усложнится погода - снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

На остальной территории Украины, хотя и осадки ослабнут и прекратятся, все равно будет доминировать влажная воздушная масса.

Ветер западного, юго-западного направлений будет порывистым и даже кое-где с штормовыми порывами.

Температура воздуха в течение дня ожидается +2 +6 градусов, в южной части будет, как весной, +5 +11 градусов.

В Киеве ближайшей ночью будет идти дождь, днем ​​прекратится.

По словам синоптика, ветер в столице будет западного, юго-западного направлений, порывистый, некомфортный.

Температура воздуха днем ​​в пятницу составит +2 +5 градусов.

Украинская правда
Темы: погода


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