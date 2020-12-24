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Парламент Грузії затвердив новий уряд

Четвер, 24 грудня 2020, 17:04

Парламент Грузії затвердив склад нового уряду країни на чолі Георгі Гахарією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rustavi2.

За призначення нового уряду проголосували 85 депутатів, проти - жодного.

Є тільки невелика новинка в новому складі уряду: після ходу до парламенту Тею Цулукіані на посаді міністра юстиції змінив її заступник Гоча Лорткіпанідзе.

Варто зазначити, що для отримання довіри уряд повинен був здобути підтримку мінімум 76 депутатів парламенту.

Нагадаємо, перше засідання нового парламенту відбулося без представників опозиції, які одразу після першого туру виборів заявили про фальсифікації та почали вимагати повторної організації голосування. 

11 грудня найбільші опозиційні сили підписали меморандум, у якому підтвердили своє рішення бойкотувати роботу нового парламенту. 

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"Українська правда" у Threads

Теми: Грузія
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