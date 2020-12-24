Парламент Грузии утвердил новое правительство

Парламент Грузии утвердил состав нового правительства страны во главе с Георгием Гахарией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi2.

За назначение нового правительства проголосовали 85 депутатов, против - ни одного.

Есть только небольшая новинка в новом составе правительства: после прохождения в парламент Тею Цулукиани в должности министра юстиции сменил ее заместитель Гоча Лорткипанидзе.

Стоит отметить, что для получения доверия правительство должно было получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.

Напомним, первое заседание нового парламента состоялось без представителей оппозиции, которые сразу после первого тура выборов заявили о фальсификациях и потребовали повторной организации голосования.

11 декабря крупнейшие оппозиционные силы подписали меморандум, в котором подтвердили свое решение бойкотировать работу нового парламента.

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